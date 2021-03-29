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Eğlence mekanındaki yağma ve darp iddiasına 2 gözaltı

29.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da, üç kişinin eğlenmek için gittikleri eğlence mekanında darp edilerek 5 bin 700 lira paralarının alındığını iddiasıyla ilgili 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.Olay, geçtiğimiz Cuma günü Musalla Bağları Mahallesi Mehmet Kartal Sokak’ta bulunan bir eğlence mekanında yaşandı.

Konya’da, üç kişinin eğlenmek için gittikleri eğlence mekanında darp edilerek 5 bin 700 lira paralarının alındığını iddiasıyla ilgili 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü Musalla Bağları Mahallesi Mehmet Kartal Sokak’ta bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. Eğlenmek için içkili mekana giden B.A. (36), A.K.A. (21) ve M.Y.G. (20) hesabı ödeyerek iş yerinden ayrılmak istedi. İddiaya göre, hesabı ödeyen B.A., A.K. ve M.Y.G.’ye tekrar 1000 liralık hesap geldi. Üç arkadaş, hesaba itiraz ettiklerinde iş yerinde bir odaya kilitlendiklerini, burada iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından darp edilerek ceplerindeki toplam 5 bin 700 TL paralarının alınıp iş yerinden dışarı atıldıklarını beyan ederek şikayetçi oldu. Şahıslardan B.A.’nın hastane raporunda kemik kırığı olduğu, M.Y.G.’nin ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde halen tedavisinin devam ettiği anlaşıldı. Olayın şüphelilerinden olduğu tespit edilen A.K. ve H.Ş. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. İki şüpheli yağma, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından gerekli adli işlemleri yapılmak üzere Özalkent Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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