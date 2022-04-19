Eğlenirken öğrenmek mümkün mü?

Metodun mucidi Montessori, çocukların ödül ve cezadan, yetişkinler tarafından programlanmış eğitimden, aşırı gürültülü ortamlardan hoşlanmadıklarını belirler. Bununla birlikte çocukların özgür seçimlerden, bireysel çalışmalar yapmaktan, sessiz ve sakin ortamlardan, hareket etmekten, hatalarını kendilerinin fark etmesinden, araştırma yapmaktan, düşüncelerini özgür ifade etmekten, çevrenin düzenli ve temiz bir ortam olmasından hoşlandıklarını gözlemler. Eğitim sistemini çocukların hoşlandıkları faaliyetlerden yola çıkarak yeniden tasarlar.

Öğrenmenin oyun yoluyla gerçekleştiğini belirten Eğitim Uzmanı Abdulkadir Özbek, eğitimde Montessori metodunu sizler için anlattı.

MONTESSORİ EĞİTİMİ NEDEN TERCİH EDİLİR?

Zihinsel gelişimin en yoğun yaşandığı dönem 0-6 yaştır. Öğrenmenin adeta altın çağı olduğu bu yıllarda çocukların, çevrelerinden öğrenmek ve bilgiyi edinmek için olağanüstü merakları vardır.

Montessori eğitiminin geleneksel eğitim sisteminden farklı bir yapısı vardır. Eğitim, her çocuğa özel programlanarak, çocuğun ihtiyacına göre uygulanır. Eğitim materyalleri çocuğun ilgi ve ihtiyacına göre özel olarak tasarlanmıştır. Her çocukla özel olarak kendi hızında ve gelişim seviyesinde çalışılır. Sınıfta eğitim düzenli, sade ve estetik görünen bir çevrede verilir. Arkadaşları ile işbirliğine dayalı etkinlikler ve oyunlar yoluyla öğrenme keyifli hale getirilir. Farklı yaş gruplarından olan çocuklar bir arada eğitim alır. Çocuklar doğayla da iç içe olabilir.

MONTESSORİ EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARA FAYDALARI NELERDİR?

Montessori eğitim yaklaşımının temelinde çocuklara birey olarak saygı duymak, kendi deneyimlerini kazanabilmeleri için belirli özgürlükleri sağlamak ve eğitimciler kontrolünde içerik planlamaları yapmak vardır.

Öğretilmek istenenler somut ve eğlenceli bir hale getirerek sunulur. Böylece çocukların öğrenirken edindikleri bilgilerin anlamlandırmaları sağlanır.

Bu eğitim sisteminde, her çocuğun farklı kritik dönemlerden geçtiğine dikkat edilir. Bu dönemler gözlemlenip doğru bir şekilde değerlendirildiği zaman çocukların bireysel gelişimlerine katkıda bulunulur.

Sınıflarda serbest çalışma alanları kullanılır. Çocuklar bu alanlarda hangi materyallerle ne kadar meşgul olmak istediklerine kendileri karar verirler. Böylece çocuklar öz disiplin ve sorumluluk sahibi olurlar. Öğrencilerin bireysel ilgi ve beceri alanlarına göre kendi hızlarıyla ilerlemesi çocuklarda özgüveni açığa çıkartır.



