KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Eğlenirken öğrenmek mümkün mü?

Eğlenirken öğrenmek mümkün mü?

19.04.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Montessori eğitimi, her çocuğun bireysel becerileri ve ilgi alanlarına göre, farklı öğrenme hızına sahip olduğunu kabul eden eğitim yaklaşımıdır. Montessori metodunda üç ana etken vardır. Bunlar; planlanmış bir çevre, çocuk ve öğretmendir. Öğretmenler çevre hazırlayıcısıdır, çocuğun ilgi alanlarına, öğrenme hızlarına, kişilik özelliklerine, yeteneklerine göre planlamalar yapar. Sınıf ortamını, öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerini destekleyecek şekilde düzenler.

Eğlenirken öğrenmek mümkün mü?

Metodun mucidi Montessori, çocukların ödül ve cezadan, yetişkinler tarafından programlanmış eğitimden, aşırı gürültülü ortamlardan hoşlanmadıklarını belirler. Bununla birlikte çocukların özgür seçimlerden, bireysel çalışmalar yapmaktan, sessiz ve sakin ortamlardan, hareket etmekten, hatalarını kendilerinin fark etmesinden, araştırma yapmaktan, düşüncelerini özgür ifade etmekten, çevrenin düzenli ve temiz bir ortam olmasından hoşlandıklarını gözlemler. Eğitim sistemini çocukların hoşlandıkları faaliyetlerden yola çıkarak yeniden tasarlar.

Öğrenmenin oyun yoluyla gerçekleştiğini belirten Eğitim Uzmanı Abdulkadir Özbek, eğitimde Montessori metodunu sizler için anlattı.

MONTESSORİ EĞİTİMİ NEDEN TERCİH EDİLİR?

Zihinsel gelişimin en yoğun yaşandığı dönem 0-6 yaştır. Öğrenmenin adeta altın çağı olduğu bu yıllarda çocukların, çevrelerinden öğrenmek ve bilgiyi edinmek için olağanüstü merakları vardır.

iStock-1354992686

Montessori eğitiminin geleneksel eğitim sisteminden farklı bir yapısı vardır. Eğitim, her çocuğa özel programlanarak, çocuğun ihtiyacına göre uygulanır. Eğitim materyalleri çocuğun ilgi ve ihtiyacına göre özel olarak tasarlanmıştır. Her çocukla özel olarak kendi hızında ve gelişim seviyesinde çalışılır. Sınıfta eğitim düzenli, sade ve estetik görünen bir çevrede verilir. Arkadaşları ile işbirliğine dayalı etkinlikler ve oyunlar yoluyla öğrenme keyifli hale getirilir. Farklı yaş gruplarından olan çocuklar bir arada eğitim alır. Çocuklar doğayla da iç içe olabilir.

MONTESSORİ EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARA FAYDALARI NELERDİR?

Montessori eğitim yaklaşımının temelinde çocuklara birey olarak saygı duymak, kendi deneyimlerini kazanabilmeleri için belirli özgürlükleri sağlamak ve eğitimciler kontrolünde içerik planlamaları yapmak vardır.

Öğretilmek istenenler somut ve eğlenceli bir hale getirerek sunulur. Böylece çocukların öğrenirken edindikleri bilgilerin anlamlandırmaları sağlanır.

Bu eğitim sisteminde, her çocuğun farklı kritik dönemlerden geçtiğine dikkat edilir. Bu dönemler gözlemlenip doğru bir şekilde değerlendirildiği zaman çocukların bireysel gelişimlerine katkıda bulunulur.

Sınıflarda serbest çalışma alanları kullanılır. Çocuklar bu alanlarda hangi materyallerle ne kadar meşgul olmak istediklerine kendileri karar verirler. Böylece çocuklar öz disiplin ve sorumluluk sahibi olurlar. Öğrencilerin bireysel ilgi ve beceri alanlarına göre kendi hızlarıyla ilerlemesi çocuklarda özgüveni açığa çıkartır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınav sürecinde öğrencilere ve ailelere tavsiyelerSınav sürecinde öğrencilere ve ailelere tavsiyeler
Burcunuzu okumadan güne başlamayın Burcunuzu okumadan güne başlamayın
Saç renginizi kullandığınız anda canlandıracak en kullanışlı ve işe yarar ürünlerSaç renginizi kullandığınız anda canlandıracak en kullanışlı ve işe yarar ürünler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

İftarda görünce... Simit göndermesi

İftarda görünce... Simit göndermesi

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

Tatil kabusa döndü! Çocukları virüs kapıp 8 saat...

Tatil kabusa döndü! Çocukları virüs kapıp 8 saat...

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Her 4 kadından 1’inde görülüyor! Miyomlar hakkında tüm bilgiler

Her 4 kadından 1’inde görülüyor! Miyomlar hakkında tüm bilgiler

İlginizi Çekebilir

Zengin erkeklerle flört etmek için 3 sebep!

Zengin erkeklerle flört etmek için 3 sebep!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kanser riskini artırıyor: 200 kat daha fazla!

Kanser riskini artırıyor: 200 kat daha fazla!

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.