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  4. EGM'den gazeteci Semire Sibel Hürtaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

EGM'den gazeteci Semire Sibel Hürtaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 20:36 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal mesafe kuralına uymadığı için cezai işlem uygulanmak üzere kimliği istenen ancak kimliğini vermemek için polise direndiği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Semire Sibel Hürtaş'ın, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaları yalanladı.

EGM'den gazeteci Semire Sibel Hürtaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bugün baro başkanlarının Meclis önünde bekleyişini takip eden gazeteci Semire Sibel Hürtaş'ın gözaltına alınması ve gözaltında iken polis tarafından kötü muameleye uğradığı iddiaları üzerine bir açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "1- 03 Temmuz 2020 tarihinde TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanan Barolar ile ilgili kanun teklifini baro başkanları ile meclis önünden takip eden bir gazeteci sosyal mesafe kuralına uyması konusunda görevli polislerimiz tarafından uyarılmış ancak polisimizin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal etmesi sonucu ceza yazılmak üzere kendisinden kimliği talep edilmiştir. Kimliğini vermemek için direnen gazeteci görevli polislerimiz tarafından gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere Polis Merkezine götürülmüştür. Adı geçen gazeteci hakkında 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan adli işlem, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet 'Sosyal Mesafe İzolasyon Kurallarına Uymamaktan' dolayı idari işlem uygulanmıştır. Polisimiz tarafından gözaltında bulunduğu süre zarfında iddia edildiği gibi kendisine herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır. Şahsın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı isnatlar tamamen asılsız ve iftiradır" denildi.

SİBELHURTAS

Açıklamada, "Gece gündüz canla başla, büyük bir özveriyle milletimize hizmet eden Polis Teşkilatımıza yönelik bu ve buna benzer asılsız ve karalayıcı söylemlerde bulunarak polisimiz ile ilgili toplum üzerinde olumsuz algı oluşturmaya çalışan şahıs veya şahıslara itibar edilmemelidir" ifadesine yer verildi. (DHA)

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