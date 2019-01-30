Tipi ve çığ nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Giresun-Sivas karayolu üzerindeki Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı.

Çığ ve tipi nedeniyle kapanan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’nin bugün öğle saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldığı bildirilirken, Karayolları ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğü ve trafik akışının kontrollü sağlandığı belirtildi.



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