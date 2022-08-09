Egzama ve sivilcenin kökünü kurutur! Kozmetik ürünlerin içindeki malzeme

Saç derisini besleyen yağ asidi içeren tesbih ağacı, cilt sorunlarının çözümünde mucize etkisi yaratıyor. Özellikle saçlı deride oluşan egzama ve sivilce gibi şikayetleri çözmekte olukça etkili olduğu öne sürülüyor.

Hindistan’da ve Avrupa’nın sıcak bölgelerinde yetişen ve tespih ağacı olarak bilinen bitkinin asıl adı neem ağacıdır. Neem ağacı, sivilceyi ve egzamayı iyileştirdiği belirtilen kozmetik ürünlerin çoğunun içeriğinde yer alıyor. Neem ağacının bitkisinden yapılan yağın aynı zamanda saça olan mucizevi etkileri de bulunuyor.

TESPİH AĞACI FAYDALARI

Uzmanlar, tesbih ağacının insan sağlığı için çok yaralı olduğunu ortaya koydu. Birçok hastalığın çaresi olarak kullanılan tesbih ağacı dünya çapında geniş bir kullanım alanına sahip. Her ne kadar sert bir kokusu olsa da, yağ asitleri ve diğer besin maddelerinde yüksektir. Çeşitli güzellik ürünlerinde de kullanılan tesbih ağacı, cilt kremleri, vücut losyonları, saç ürünleri gibi kozmetik ürünlerinde de kullanılmaya başladı.

EGZAMA VE SİVİLCEDEN KURTULUN

Kuru, yetersiz beslenmiş veya kaba tüyleri pürüzsüz, ipeksi bir dokuya dönüştüren tesbih ağacı yağı, egzama veya dermatit, kaşıntılı, kuru, kırmızı, pul pul dökülme gibi saç derisinde oluşan sorunları gideriyor.

Makyaj temizliğinde kullanılan losyonlara tesbih ağacı yağı ilave edildiğinde, makyaj kalıntılarının tam olarak çıkması sağlanacak ve cilt beslenecektir.

TESBİH AĞACI YAĞI İLE SAÇ MASKESİ

1 çay kaşığı Tesbih ağacı yağı

3 çorba kaşığı avokado yağı

4-5 damla lavanta yağı

SAÇ MASKESİ NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Bunu saç derisine ve saçınıza uygulayın ve hafifçe masaj yapın. 1 saat sonrasında ılık su ile durulayabilirsiniz.



