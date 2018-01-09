Egzersiz ve diyet yapmadan da kilo vermek mümkün

Tembel biriyseniz işte kilo vermenin ipuçları

1 / 10 Su içmeyi unutmayın Suyun çok önemli bir sıvı olduğunu biliyoruz ancak ara sıra içmeyi unutabiliyoruz. Suyu doğru zamanda içtiğinizde metobolizmanız için ne kadar faydalı olabileceğini biliyor muydunuz? Her yemekten 30 dakika önce 1-2 bardak su içmeye özen gösterin. Bu şekilde, metabolik süreçleriniz yeni bir başlangıç yapar ve mideniz kısmen doldurulur ve daha az yemek yemenize yardımcı olur. Bu tatlı istediğinizi de kesecektir.

2 / 10 Yemeğinize dikkat edin Msaya oturun ve acele etmeyin. TV seyretmeyin ve telefonda konuşmayın. Sadece siz ve yemeğiniz. Ne yediğinizi ve nasıl yaptığınızı unutmayın. Bu, yiyeceklerinizi daha net bir şekilde tadmanız ve daha az yemek yemenize yardımcı olacaktır. Elinizden geldiğince yavaş yiyin.

3 / 10 Daha küçük bir tabak ve çubuk kullanın kullanın Porsiyonunuzun boyutu hakkında fazla düşünmekten kaçınmak için daha küçük bir tabağa alın ve yalnızca tutabileceğiniz miktarda yiyecek yiyin. Çubuk kullanmanız daha yavaş ve az miktarda yemek yemeninizi sağlayacak. Eğer çubuk kullanamıyorsanız, küçük bir kaşık kullanın.

4 / 10 Daha fazla uyuyun Artık diyetinizin bir parçası olduğu için daha uzun süre yatmak için mükemmel bir bahaneniz var. Eğer uyursan, yemek yemezsin. Ayrıca, iyi bir gece uykusunun, iyi metabolizma ve uygun hormon seviyeleri üzerinde büyük etkisi vardır. Uyurken, vücudunuz saatte 50 ila 100 kalori yakıyor.

5 / 10 Serin yerde uyuyun Burada yapmanız gereken tek şey termostatınızı aşağı çevirmek veya pencereyi açmaktır. Ulusal Sağlık Enstitüsünden yapılan araştırmalara göre, 19 ° C sıcaklıktaki bir uyku, vücudunuzun sıcaklığını korumak için kaloriden kurtulmanıza yardımcı olur.

6 / 10 Menüyü çeşitlendirin Her zamanki yiyeceklerinizden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Menünüzü somon, fındık, zeytinyağı, acı biber ve yeşil çayla çeşitlendirin. Metabolizmanızı arttırmaya ve yağları daha verimli şekilde yakmaya yardımcı olacaklar. Turunçgil veya nane kokusu iştahınızı azaltabilir, bu yüzden onları ihmal etmeyin.

7 / 10 Yasakları unutun Bir kurabiye ya da çikolata yemek isterseniz bunu yapın. Sadece bunları sabah saatlerinde yemeye özen gösterin. Sıkı yasaklar, strese neden oldukları için iyi değildir ve sonuçta daha yüksek seviyede kötü hormonlar oluştururlar.

8 / 10 Dişlerini fırçala Zaten günde en az iki kez diş fırçalıyorsanız, bu sizin için zor olmayacaktır. Her yemekten sonra dişlerinizi fırçalamayı alışkanlık haline getirin. Bu, yiyeceklerin bir kısmını yemenizi önleyecektir. Birincisi, ağzınızda bir mentol tadı olduğunda yiyecek çok lezzetli değildir. İkincisi, her yemekten sonra dişlerimizi birden fazla fırçalamak için yeterince tembeliz.

9 / 10 Gülün Uluslararası Obezite Dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, gülerken enerji harcamalarımız dinlenme oranının% 20 üzerine çıkıyor. Ayrıca, karın kaslarımızı işe yarar hale getiriyor! En sevdiğiniz komedi şovunu açın ve egzersiz yapmaya başlayın.