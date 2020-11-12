Egzersize gerek yok! Bu ipuçları kalçayı ortaya çıkarıyor

Vücudunuzun mükemmelliğini vurgulamanız ve istediğiniz bölgelerin daha da çekici görünmesini sağlamanız için 6 numara topladık.

BEL ÖLÇÜSÜNÜ VURGULAYIN

Kalçanızın muhteşem görünmesi için belinizi vurgulayan kıyafetler tercih edin. Ne kadar küçük görünürse, popon o kadar muhteşem görünür. Belinizi gizleyen şekilsiz giysilerden kaçınmak daha iyidir.

BACAKLARINIZI VURGULAYIN

Modanın ana yasalarından biri şuna benzer: Kalçanızın daha büyük görünmesini istiyorsanız, güzel bacaklarınızı göstermekten çekinmeyin.

KALEM ETEK GİYİN

Christian Dior ilk kalem eteğini ortaya çıkardığından beri, her kadının dolabında olması gereken bir eşya haline geldi. Vücudun tüm mükemmelliklerini başarılı bir şekilde vurgular ve poponuzu gerçekten çekici gösterebilir.

YATAY ŞERİTLERİ EN İYİ ARKADAŞINIZ YAPIN

Zıt yatay şeritlere sahip elbiseler ve etekler, vücudun daha kadınsı ve zarif görünmesi için yapılmıştır. Bu tür bir desen, kalçanızın çevresini görsel olarak artırarak kalçanızın daha yuvarlak görünmesini sağlar.

PATENCİ ETEĞİ VE KOT ŞORT TERCİH EDİN

Patenci eteği ve kot şortlar, istenen tüm yerleri en şaşırtıcı şekilde tanımlar. Günümüzde çok moda olan bir patenci eteği, uzunluğu ve formu sayesinde kesinlikle birkaç bakıştan fazlasını çekecektir. Arkanızın görsel olarak daha büyük görünmesini sağlar ve o çok beğenilen kum saati vücut şeklini elde etmenize yardımcı olabilir.

TOPUKLU AYAKKABIYLA TAMAMLAYIN

Esnek malzemeden yapılmış elbiseler, etekler ve kot pantolonlar tüm mükemmelliklerinizi olumlu bir şekilde vurgulayabilir. Bu tür malzeme kalçayı sıkılaştırır ve daha yuvarlak hale getirir. Kıyafetinize yüksek topuklu veya sandalet ekleyin ve hiç kimse bakışlarını sizden ayıramaz.

