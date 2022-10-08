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  4. Ehliyetsiz sürücü minik Miraç'ın ölümüne neden oldu! Yürek yakan olay

Ehliyetsiz sürücü minik Miraç'ın ölümüne neden oldu! Yürek yakan olay

08.10.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili otomobil ile öğrenci servisinin sürücülerini gözaltına aldı. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ehliyetsiz sürücü minik Miraç'ın ölümüne neden oldu! Yürek yakan olay

Trabzon'da servisten inip, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce, ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki G.K.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. G.K. ile servis sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde Tanjant mevkisinde meydana geldi. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, kurs dönüşü servis minibüsünden inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada ehliyetsiz sürücü G.K. yönetimindeki otomobil, Miraç Ömür İnce'ye çarptı. Ağır yaralanan İnce, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ehliyetsiz sürücü G.K. ile ismi öğrenilemeyen servis minibüsü sürücüsü gözaltına alındı. Miraç Ömür İnce'nin cenazesinin, otopsi işlemleri sonrası Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Ortahisar
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