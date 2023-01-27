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Ek-2/3-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? Ek-2/3-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

13.01.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezanın tebliğ edilmesinden sonra veya belirli aralıklarla e-Devlet üzerinden plaka sorgulayan bazı yolcu taşıyan araç sahiplerinin araçlarına ek-2/3-c trafik ceza koduyla ceza yazıldığını görebilirler. Trafik kanun koyucuları tarafından belirlenen ceza kodlarına göre belediye sınırlarında yolcu taşıma konusunu kapsayan ek-2/3-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir ve ceza tutarı ne kadar?

Ek-2/3-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? Ek-2/3-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Yolcu taşımak için belediyelere yapılan başvurular ve araç tescilleri kapsamında ticari yolcu taşıma işi yapan araçların güzergâhları ve hizmet şartları belirli çerçevede sınırlanmıştır. Karayolları Trafik Kanunu'na göre ek-2/3-c kodlu maddesi de yolcu taşımakla ilgilidir. Bu cezanın ihlal edildiği trafik polisi veya jandarma trafik görevlilerince tespit edilirse ek-2/3-c kapsamında ceza düzenlenir. Cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren cezanın ödenmesi ve kurallara uygulanması gerekir. Cezanın erken uygulanması veya ödenmesi durumunda avantajların yer aldığı gibi gecikmeli durumlarda da dezavantajları bulunur.

Ek-2/3-c trafik cezası nedir?

Ek-2/3-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu aracın belediyeden izin alınan konum ve güzergâh dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşıma cezasıdır. Ek-2/3-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu da diğer ek-2/3 maddeleri gibi 5216 ve 5393 sayılı Kanun kapsamındadır. 5216 ve 5393 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre bağlı bulunan belediyeden alınmış izin veya ruhsatta yazan çalışma bölgesi/güzergâhı dışında ve belediye sınırları dâhilinde ticari amaçla yolcu taşımak yasaktır.

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Ek-2/3-c trafik cezası kimlere uygulanır?

Ek-2/3-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde bu ceza uygulanan sürücülere ek-2/3-c trafik cezası uygulanır. Aracın işleteni veya sahibi, aracı kullanan sürücü olmasa bile kanuna aykırı olarak kullanılması durumunda gerekli tedbirler almalı ve denetim sağlamalıdır. Ayrıca 15 gün boyunca trafikten men edilir. Ek-2/3-c trafik cezası iptali Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yapılıyor. Herhangi bir karışıklık durumunda veya kişi yanlış ceza yazıldığını düşünüyorsa belediyeden izin alınan bölgeden çıkarak yolcu taşıma cezasına karşılık itiraz dilekçesi yazması gerekiyor. Sulh Ceza Mahkemesi'nde başvuranın belirlenen durumunda bir ihlal yapıp yapmadığını kontrol ederler. Dilekçe yazılması durumunda ceza kesin olarak ortadan kalkmaz ancak cezaya bu şekilde itiraz edilebilir.

Ek-2/3-c trafik cezası tutarı nedir?

Ek-2/3-c ceza tutarı için ve diğer ceza tutarları için her yıl farklı rakamlar belirlenir. Belediyenin belirlediği bölge ve güzergâh dışında yolcu taşıma ek-2/3-c trafik cezası tutarı 4.064 TL'dir. Ancak ceza işlemi yapıldıktan sonra 15 iş günü içerisinde ödeme durumunda izin alınmayan bölgede ticari yolcu taşıma cezasına %25 indirim uygulanarak ek-2/3-c trafik cezası tutarı 3.048 TL olarak ödenebiliyor. Eğer bu ceza bir yıl içerisinde tekerrür ederse ek-2/3-c trafik cezası tutarı 8.128 TL olur. %25 indirimli ek-2/3-c trafik cezası tutarı da 6.096 TL'dir.

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