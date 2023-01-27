131/6-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 131/6-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları arasında sadece araç sahiplerini ilgilendiren maddeler bulunmaz. Karayolları Trafik Kanunu içerisinde maddeler hâlinde belirtilmiş olan bu kurallarda yayaların, bisiklet sürücülerinin, işletmelerin, noterlerin, vergi dairelerin de uyması gereken bazı kurallar vardır. Aynı zamanda sürücü kurslarının da uyması gereken kurallar, hazırlaması gereken belgeler ve çeşitli yasal süreçler vardır. 131/6-c trafik cezası da sürücü kursu sahiplerini, kursiyerleri ve trafik şube ya da bürolarında çalışan kişileri ilgilendiren bir cezadır.

131/6-c trafik cezası nedir?

Trafik cezaları Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenir. Her ceza kodunun anlamı ve cezai işlemi farklıdır. 131/6-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu pek çok kişi tarafından merak edilir. 131/6-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak trafik şube ya da bürolarında, motorlu taşıt sürücü kurslarında kurs sahipleri ve kursiyerler tarafından verilmesi ve kullanımı gerekli kağıtların basımını yetkisiz olarak basmasının yasak olduğunu belirten yasadır. 131/6-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu trafik şubeleri ya da bürolarında ve sürücü kurslarındaki iş sahipleri ve kursiyerlerce verilmesi ve kullanılması lüzumlu olan kâğıtları yetkisiz olarak basmaktır.

131/6-c trafik cezası kimlere uygulanır?

131/6-c trafik cezası sürücü kurs sahiplerine, kursiyerlere ve trafik şube ve bürolarında çalışan kişilere kuralı ihlal ettikleri taktirde uygulanır. Bu ceza kullanımı lüzumlu belge ve kâğıtların yetkisiz olarak basıldığı tespit edilmesi durumunda uygulanır. 131/6-c trafik cezası bu kurala uymayanlara verilir. Ayrıca idari para cezası gerektiren bir durumdur ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 22. maddesi 2. fırkasınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki en üst amir tarafından verilir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinden adli işlem yapılır

131/6-c trafik cezası tutarı nedir?

131/6-c trafik cezası şahsi araç sahipleri değil sürücü kursu sahipleri, kursiyerler ve trafik şube bürosu çalışanları için çıkarılmıştır. 131/6-c trafik cezası para cezası olarak yansıtılır. Bu durum trafik ceza puanı olarak sisteme yansıtılmaz. 131/6-c trafik cezası tutarı 40.606 TL olarak belirlenmiştir. İlk 15 iş günü içerisinde ödenmesi durumunda cezai indirim uygulanır. Ceza tebliğinin gelmesinin üzerine 15 gün içinde ceza ödemesi yapılması durumunda %25 oranında indirim uygulanır. İndirim uygulandığında 131/6-c trafik cezası tutarı 30.454,50 TL olarak ödenir.



