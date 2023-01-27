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Ek-2/3-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? Ek-2/3-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

13.01.2023 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracı olan veya trafiğe çıkan sürücüler bazı durumlarda trafik ihlalleri yaparak cezai işleme maruz kalabilirler. Cezanın tebliğ edilmesi hâlinde veya belirli aralıklarla e-Devlet'te plaka üzerinden sorgulama yapan bazı sürücüler araçlarına Ek-2/3-b trafik ceza koduyla ceza yazıldığını görüyorlar. Trafik kanun koyucuları tarafından belirlenen ceza kodlarına göre Ek-2/3-b trafik ceza kodu nedir, ceza tutarı ne kadar?

Ek-2/3-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? Ek-2/3-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu'nda tüm araç sürücülerinin, sahiplerinin ve işletenlerinin uyması gereken birçok trafik kuralı bulunur. Bunlar trafiğin gidişatını etkileyecek durumlarda bulunulması, sürücülerin veya yayaların hayatını tehlikeye atacak şekilde araç kullanılması gibi durumlar trafik kural ihlali olarak sayılır. Bunların haricinde araçların kayıt tescilinde yer alan amaçlar dışında kullanımı, araç muayeneleri, araç türlerine göre belirlenmiş birçok kural da yer alıyor. Kanun koyucular tarafından trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için çeşitli ceza yaptırımlar bulunur.

Ek-2/3-b trafik cezası nedir?

Trafik kuralları gereğince belirlenen ihlaller içerisinde yer alan Ek-2/3-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu 5216 ve 5393 sayılı Kanunlar kapsamında bağlı bulunan belediyeden alınan izin veya ruhsatta belirlenmiş olan faaliyet konusu dâhilinde belediye sınırlarının dışında ticari olarak yolcu taşımak yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu göz önünde bulundurularak Ek-2/3-b trafik cezası uygulanır.

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Ek-2/3-b trafik cezası kimlere uygulanır?

Aracın ticari olarak işleteni veya sahibi, sürücüsünün olup olmadığına bakılmadan aracın belirlenmiş maddelere göre aykırı olarak kullanılması durumunda gerekli tedbirler alınarak cezai işlem uygulanır. Ek-2/3-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince belediyeden izin almadan belediye sınırları içerisinde ticari yolcu taşımak yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere Ek-2/3-b trafik cezası uygulanır. Aracın işleteni ya da aracın sahibi sürücü olsa da olmasa da bu aracın kurallara aykırı kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak ve denetim sağlamakla yükümlüdür. Bu kuralı ihlal eden sürücüler 30 gün boyunca trafikten men edilir.

Ek-2/3-b trafik cezası tutarı nedir?

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre sınırları içerisinde bulunulan belediyeden alınan izin ya da ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımanın ek-2/3-b trafik cezası tutarı 8.190 TL idari trafik para cezası olarak uygulanır. Karayolları tarafından uygulanan trafik yönetmeliğinde cezanın tebliğ edilmesinden sonra 15 iş günü içerisinde cezanın ödenmesi durumunda %25 oranında indirim yapılır. Buna göre ihlal sonucunda uygulanan cezanın 15 gün içerisinde erken ödeme durumunda %25 indirimli olarak ek-2/3-b trafik cezası tutarı 6.142,50 TL olur. Eğer bu ceza bir yıl içerisinde tekrarlanırsa ek-2/3-b trafik cezası tutarı 16.380 TL olur. %25 indirimli ek-2/3-b trafik cezası tutarı da 12.285 TL'dir.

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