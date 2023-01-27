131/6-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 131/6-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca belirlenmiş kâğıt ve plakaların basım ve dağıtımı ile ilgili gelirden pay ayrılması başlığı altında yer alan 131. maddeye istinaden çıkartılmış 131/6-a maddesi cezai işleme tabidir. İdari para cezası bulunan işlem tebliğ ile kişilere bildirilir. Kurallara uymayan kişilere verilen para cezasının ödenmesi zorunludur. Farklı başlıklar altında belirlenmiş olan trafik kuralları ve cezaları da farklılık gösterir.

131/6-a trafik cezası nedir?

Karayolları trafik kanunu 131. maddesinin alt başlıklarından biri olan 131/6-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu yetkisiz bir şekilde tescil plakası basmak olarak belirtilmiştir. Yetkisi olmayan kişi ve kurumların tescil plakası basımı yapması yasaktır. Yetkisiz bir şekilde tescil plakası basımı durumunda idari para cezası yaptırımı uygulanır. 131/6-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca tescil plakası yalnıza yetkili kurum ve kişiler tarafından basılabilir. Trafik tescil belgesi işlemleri araç satın alımında ya da trafik şahadetnamesinin düzenlenmesinden itibaren 3 ay içerisinde ilgilisine bağlı olarak herhangi bir noterden ya da Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil Kurumları tarafından elektronik ortam içinde gerçekleştirilebilir.

131/6-a trafik cezası kimlere uygulanır

Trafik cezaları, kuralları ihlal eden kişilere uygulanır. 131/6-a trafik cezası yetkisiz şekilde tescil plakası basılması durumunda idari para cezası yaptırımı şeklinde uygulanır. Yetki sahibi olan kişiler dışında tescil plakası basmak ve dağıtmak yasaktır. Bu yasa ile ilgili kanun karayolları trafik kanununun 131. maddesinde belirtilmiştir.

131/6-a trafik cezası tutarı nedir?

131/6-a trafik cezası tutarı yani idari para cezası Kabahatler Kanunu'nun 22. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, ilgili kurum ve kuruluşun en üst amiri tarafından verilir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesi uyarınca adli işlem uygulanır. 131/6-a trafik cezası tutarı 2023 yılı için 40.606 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Erken ödeme indiriminden yararlanmak için ceza tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılabilir. Erken ödeme indirimi %25 oranında yansıtılacaktır. Erken ödeme indirimi ile 1311/6-a trafik cezası tutarı 30.454,50 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.