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/ek bilgiyle/ Karaköy'de genç kadına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 19:43 | Son Güncelleme

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA -  KARAKÖY'de yolda yürüyen kadın, başka bir kadının saldırısına uğradı.

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - KARAKÖY'de yolda yürüyen kadın, başka bir kadının saldırısına uğradı. Genç kadın saldırı sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Karaköy'deki olay saat 15.00 sıralarında yaşandı. İki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Saldırının şokunu yaşayan genç kıza arkadaşı destek oldu. Genç kadın yakındaki bir iş yerine alan esnaf da yardım etti. Genç kadın daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Olaya şahit olan esnaf, "Gürültü duyduk, dışarı çıktık. Aile içinde bir sıkıntı olduğunu sandık. Ancak olayı sonradan anladık. Kardeşimizi dükkana aldık, yüzünde endişe ifadesi vardı" dedi. Başka bir esnaf da olayı şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade ederek kınadıklarını belirtti.

(FOTOĞRAF)

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