Ekim ayının en şanslı burçları belli oldu! Yeni fırsatlar ayağınıza gelecek

Hayatın neredeyse her alanında etkisini gösteren Astroloji bilimi sayesinde burçlar ve gökyüzündeki hareketler incelenerek harita analizleri ile geleceğe dair bazı ön görüler yapılabiliyor. Astolog Güler ekim ayının en şanslı 3 burcunu açıkladı. Eğer siz de bu burçlardan birini taşıyorsanız bu yıl ekim ayını diğer burçlara göre daha şanslı geçirebilirsiniz. Şanslı burçlar ve yorumları haberimizde.

İKİZLER BURCU

Ekim başı itibariyle günlük hayat akışında kendini daha bir disipline olmuş, olayları daha net yönlendirme enerjisi içerisinde hissedebilirsin. Ekim ortasına doğru hayattan daha fazla keyif almaya başlayabilirsin. Özellikle çocuklar ya da partnerin tarafından daha fazla desteklendiğini hissedebilirsin. Bu dönemi kişisel gelişimine yatırım yaparak değerlendirebilirsin. Ekim sonuna doğru alacağın bir terfi ya da takdirden dolayı kendini fazlasıyla mutlu hissedebilir. Ayakların yerden kesiliyormuş hissiyatı baskın olabilir. Ev, arsa gibi gayrimenkul konuları ile ilgili işlemlerinden kar elde edeceğin durumlar yaşayabilirsin.

TERAZİ BURCU

Ekim başı itibariyle iş hayatın ya da sağlıksal konularda kendini iyi hissedeceğin bir dönem yaşayabilirsin. Finansal kazançlarında artışlar söz konusu olabilir. Özellikle de riskli yatırımlar sana bu dönemde kazanç getirebilir. Ekimin ortasına doğru evli olanların eş ailesiyle ilgili bir takım olumlu gelişmeler olabilir, bekar olanlarsa ise kendisini söz, nişan gibi merasimler içerisinde bulabilirler. Hedeflenen bir eğitim faaliyeti varsa bunun için harekete geçilebilir. İlahi kanal tarafından desteklenebilir, yurt dışı, akademik hayat, mahkeme konularıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsin. İlham perilerileri bolca ziyaretine gelebilir. Ekim sonlarına doğru eğitim hayatın daha fazla aktifleşebilir, yakın çevrenle daha fazla diyalog geliştirebilirsin.

Ekim başı itibariyle iş hayatınla ilgili ciddi yapılanmalar içerisinde olabilirsin. Hayatınla ilgili bir takım önemli kararlar almak ve bunlar için harekete geçme gündemlerin olabilir. Finansal anlamda gelirlerinde artış ya da bereket enerjisinin yoğun olduğunu görebilirsin. Ekim ortasında yurt dışı, akademik hayat, devletle ilgili iş ve işlemlerinde olumlu haberler alabilirsin. Kendini daha fazla geliştirmek isteyeceğin ve bunun için de adımlar atacağın bir dönem olabilir. Çocuklarının ya da partnerinin eş ailesi tarafından desteklenmesi durumu söz konusu olabilir. Ekim sonlarına doğru hayallerinle ilgili ciddi adımlar atmak isteyebilirsin. Sosyal çevren, kulüp ya da sosyal yardımlaşma konuları aktif olabilir ve buralara kendini daha fazla ait hissedebilir buna bağlı olarak da mutlu olabilirsin. Günlük hayat akışının içerisinde finansal konular, ev alım satım gibi gündemler daha yoğun olabilir. Sadece bu ay kendini fazla yormamaya, bağışıklığını güçlü tutumaya özen göstermelisin.