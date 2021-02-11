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  4. Ekipleri alarma geçiren "Çatışma çıktı" ihbarı asılsız çıktı

Ekipleri alarma geçiren "Çatışma çıktı" ihbarı asılsız çıktı

11.02.2021 22:17 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 112’ye yapılan çatışma çıktığı ve 4 kişinin yaralandığı ihbarı, yapılan inceleme sonucu asılsız çıkarken, ihbarı yapan şüpheli hakkında inceleme başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı merkezini arayan bir şüpheli, Kozlu ilçesi Güney Mahallesi mevkisinde silahlı çatışma çıktığını ve olayda 4 kişinin silahla yaralandığı ihbarında bulundu.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 112’ye yapılan çatışma çıktığı ve 4 kişinin yaralandığı ihbarı, yapılan inceleme sonucu asılsız çıkarken, ihbarı yapan şüpheli hakkında inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı merkezini arayan bir şüpheli, Kozlu ilçesi Güney Mahallesi mevkisinde silahlı çatışma çıktığını ve olayda 4 kişinin silahla yaralandığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede araştırma yapan ekipler olayın gerçek olmadığını, ihbarı yapan şüphelinin asılsız ihbarda bulunduğunu belirledi.
Acil çağrı merkezini arayan numaradan şüpheliye ulaşmak için çalışma başlatan ekipler, adının D.K. olduğu öğrenilen şüpheli hakkında inceleme başlattı.
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “11 Şubat 112 Acil Çağrı Günü” kutlamaları kapsamında açılışını yaptığı Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi’nde asılsız ve gereksiz ihbarlara dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulunmuştu.

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