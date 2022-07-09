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  4. Ekiplerin kurbanlık koçla imtihanı kamerada! Hastane bahçesini birbirine katıp, firar etti

Ekiplerin kurbanlık koçla imtihanı kamerada! Hastane bahçesini birbirine katıp, firar etti

09.07.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç hastane bahçesini birbirine kattı. Yakalanamayan koç izini kaybettirdi.

Tokat Belediyesi itfaiyesi önünde sahipsiz olarak dolaşan koçu ekipler fark etti. Kurbanlık koçu yakalamak isteyen itfaiye erleri, kaçan hayvanı takip etmeye başladı. İtfaiye binası karşısındaki Tokat Devlet Hastanesi bahçesine giren koç, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Poliklinik binası girişinde sıkıştırılan koç, kendisini yakalamak isteyen itfaiye erleri ve basın mensuplarının arasından kaçmayı başardı. Bir süre devam eden kovalamacada hastane bahçesinde sıkıştırılan koç, ikinci denemede de yakalanamadı. Hızla koşarak bölgeden uzaklaşarak yola çıkan kurbanlık hayvan gözden kayboldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kurban
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