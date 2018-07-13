Eklem ağrısına doğal çözümler

İşte Doğal Çözümler Listemiz 1-Kök Hücre Tedavisi Sadece rahatsızlığınızı kontrol etmekle kalmaz aynı zamanda hastalık bulgularını geri çevirebilir. Bel, boyun ağrısında, romatizmada, kireçlemede ve benzer eklem sorunlarında kullanılır. En önemli özelliği kolay uygulanabilen, yan etkisiz bir yöntem olmasıdır. Sıklıkla 1-3 saat içinde tamamlanır. Kemik iliği veya yağ dokudan alınan örnekler santrifüj cihazı ile ayrıştırılır. Elde edilen serum kök hücre ve büyüme faktörlerinden zengindir. Büyüme faktörleri daha fazla kök hücre çeker ve çoğalmayı uyarır. Kök hücre uygulaması sonrası yeni kıkırdak oluştuğu ve diğer dokuların iyileştiği çalışmalarla gösterilmiştir. Kök hücre tedavisi aynı zamanda organ yetmezlikleri, şeker hastalığı, Parkinson, MS, travmatik beyin zedelenmesi, omurilik yaralanması gibi birçok rahatsızlıkta da kullanılmaktadır. 2-Besinler ve Egzersiz Hepinizin bildiği gibi bazı davranış alışkanlıklarını günlük yaşamımıza entegre etmek, fiziksel sağlığımıza pozitif yönde etki eder. Bu basit ve pratik önlemler bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir.

Hekimler tarafından da sıkça önerilmektedir. Böylece sıkıntı veren eklem sorunlarıyla başa çıkılabilir. Eklem ağrısı, sıklıkla bağ dokuların kronik iltihaba bağlı bozulmasıyla ortaya çıkar. Kronik iltihaptan kaçınmak amacıyla anti-inflamatuvar dediğimiz iltihap önleyici besinler tüketilmelidir. Almanız gereken bazı besinler; Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, lahana, karalahana, karnabahar Kabuklu Besinler: Badem, ceviz önemli yağ asitleri içeren hücresel düzeyde inflamasyonla savaşan besinlerdendir. Yağlı Balıklar: Somon, Orkinos, Sardalya, Ton balığı omega-3 yağ asitleri açısından zengindirler. Omega 3/Omega 6 dengesi inflamasyonda bozulur, bu nedenle Omega 3’ten zengin besinler inflamasyonla savaşır. Taze Meyveler: Portakal, mandalina, çilek, böğürtlen gibi meyveler anti-oksidanlar açısından oldukça zengindirler. Bağ dokuların bozulmasını ve inflamasyonu önlerler. Zeytin Yağı: İçerdiği fenolik bileşikler ile güçlü anti-inflamatuvar etkisi vardır. Domates: Zarının hemen altında Likopen içerir. Güçlü bir anti-oksidandır ve kansere karşı etkileri kanıtlanmıştır.

Ayrıca inflamasyonu arttırıcı besinlerden kaçınmak gerekir. Örneğin rafta satılan, işlenmiş her türlü ürün çeşitli koruyucu ve ek maddeler içermeleri nedeniyle inflamasyona katkı sağlarlar. Bunlar arasında; Asitli içecekler,

Şeker,

Fast food tarzı pizza, patates kızartmaları,

Hamburger gibi hazır kırmızı etler,

Margarin

Gluten içeren unlu tahıl ürünleri (ekmek, makarna, pasta vb.) gibi bir çok ürün sayılabilir. 3-Doğal Destek Ürünleri En fazla önerilen ürünler; · Glukozamin: Aslında vücutta sentezlenen kimyasal bir üründür. Yaşla beraber sentezi azalır. Eklem kireçlemelerinde etkinliği olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. · D Vitamini ve Kalsiyum: Vitamin D bağırsaklardan kalsiyum emilimini düzenleyerek kalsiyum ve fosfor dengesine etki eder. Kalsiyum eksikliğinde eklem ve kas ağrıları görülür. · Potasyum ve Sodyum: Potasyum kas kasılmalarında ve kalp fonksiyonunda önemli bir mineraldir. Potasyum ve sodyum vücutta ödemi düzenler, ağrı algısını etkiler. Baklagiller, sebze ve meyveler doğal kaynaklarıdır.

· Omega 3 Yağ Asitleri: Maalesef sentezleyemediğimiz bir yağ asididir. Hücresel düzeyde inflamasyona etki eder. Romatoid artrit ve eklem kireçlemesinde etkili olduğu yönünde çalışmalar vardır. · Proteolitik Enzimler: Vücudumuzda biyolojik fonksiyonları düzenleyen 50.000 üzerinde enzim bulunur. Aynı zamanda bağışıklık ve inflamasyonda önemli rol oynarlar. Proteolitik enzimlerin ağrı kesicilerden daha etkili olduğu yönünde çalışmalar bulunmaktadır. · Bitkisel Ürünler: Adaptojenik bitkiler yüzlerce yıldır tüm kültürlerde kullanılmaktadır. Fiziksel, zihinsel ve çevresel strese karşı dayanıklılığı arttıran ürünlerdir. Eklem ağrısına ve inflamasyona etki eden bitkisel takviyeler arasında; Zerdeçal, şeytan pençesi, ısırgan otu, meyan kökü, ashwaganda, kedi pençesi, bromelain, arnica, kırmızı biber, söğüt kabuğu sayılabilir. · Esansiyel Yağlar: Nane ve okaliptüs yağı ekleme uygulandığında ağrı ve inflamasyon azalır. Doğrudan deriden emilerek etki ettiği yönünde çalışmalar vardır. Banyoda epsom tuzları ile birlikte kullanıldıklarında kaslar gevşer, ağrı ve inflamasyon azalır.

4-Kilo Verme Fazla kilo, birçok sebeple ağrıya neden olur. Aşırı yağ dokusu kasları zorlar, eklemleri yıpratır. Metabolik olarak oksidasyon denilen hücre paslanma süreci hızlanır, vücudun stres yükü artar. Düşme riski ve buna bağlı sorunlar gelişebilir. Eğer kemik erimeniz varsa kırık ve sakatlanma olabilir. Aşırı kilo alımında beslenmenin etkisi %70, egzersizin etkisi %30’dur. Ayrıca aşırı yağ, doğrudan insülin direnci ve tip 2 şeker hastalığı ile ilişkilidir. Olması gerekenden fazla şeker karamelleşerek damarlarda birikir ve damarları tıkar. Kalp, göz, böbrek, beyin gibi birçok organda hayati sorunlara neden olur. Her ne kadar genetik yönü olsa da hayat tarzı değişiklikleriyle tip 2 şeker hastalığına yakalanmaktan kurtulabilirsiniz. Sağlıklı, dengeli ve metabolizmaya yönelik diyet ile egzersiz olmazsa olmazlardır. Diyetinizi tamamen değiştiremiyorsanız öncelikli olarak inflamasyona neden olan gıdalardan kaçınabilirsiniz. Çay ve kahveden şekeri çıkararak başlayabilirsiniz. Uzun vade de iyileşmeye etki eden sebze ve meyveleri aşırı olmamak kaydıyla tüketebilirsiniz.