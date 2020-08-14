Ekmek kızartma makinesini temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Ters çevirin ve...

Ekmek kızartma makinesinin temizliği, çoğu zaman yorucu ve istenmeyen bir zorunluluk haline gelebilir. Ancak durumun böyle olması şart değildir. Çünkü, ekmek kızartma makinelerinin temizliği, adım adım incelendiğinde anlaması çok kolay bir hal alır. Eğer siz de bir ekmek kızartma makinesini temizlerken hangi adımları uygulayacağınızı merak ediyorsanız, yazıyı sonuna kadar okumanızı tavsiye ediyoruz.

1) MAKİNEYİ FİŞTEN ÇIKARIN

Temizliğe başlamadan önce yapmanız gereken ilk işlem, ekmek kızartma makinesinin prizini çekmek olacak. Çünkü bu işlem, ekmek kızartma makinenizin suyla temas etmesi durumunda, elektrik çarpmasına maruz kalmanızı engelleyecek, yani başka bir deyişle hayatınızı kurtaracak. Ekmek kızartma makinenizi fişten çektikten sonra beş ya da on dakika kadar bekleyin. Ekmek kızartma makinesinin tamamen soğuduğundan emin olmadan temizlik işlemine başlamayın.

2) MAKİNEDE KALAN KIRINTILARI BOŞALTIN

Temizliğe, fişten çıkartıp iyice soğuduğundan emin olduğunuz ekmek kızartma makinenizi ters çevirerek başlayın. Ters çevirdiğiniz ekmek kızartma makinenizi yavaşça sallayın ve makinede kalmış olabilecek ekmek kırıntılarını elinizden geliğince boşaltın. Ancak bu adımı tamamlarken ekmek kızartma makinenize çok da sert davranmamaya özen gösterin. Aksi taktirde istemeden de olsa bir parçaya zarar verebilir ve ekmek kızartma makinenizi tamir edilemez bir hale sokabilirsiniz. Bu, sizin de tahmin edebileceğiniz üzere hiç de hoş olmaz.