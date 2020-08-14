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Ekmek kızartma makinesini temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Ters çevirin ve...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sabahları kızarmış ekmek yemek, pek çok insan için vazgeçilmez bir zevktir. Ancak hiçbirimiz, o ekmeği yerken ekmeği kızartan makinenin nasıl temizleneceğini düşünmeyiz. Çünkü beynimiz, gözümüzde büyüyen işleri mümkün olduğunca unutmaya çalışır. Ama ekmek kızartma makinesini temizlemek bundan sonra keyifli bir hal alacak! Çünkü bu yazıda ekmek kızartma makinesi temizliğini adım adım inceleyeceğiz.

Ekmek kızartma makinesini temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Ters çevirin ve...

Ekmek kızartma makinesinin temizliği, çoğu zaman yorucu ve istenmeyen bir zorunluluk haline gelebilir. Ancak durumun böyle olması şart değildir. Çünkü, ekmek kızartma makinelerinin temizliği, adım adım incelendiğinde anlaması çok kolay bir hal alır. Eğer siz de bir ekmek kızartma makinesini temizlerken hangi adımları uygulayacağınızı merak ediyorsanız, yazıyı sonuna kadar okumanızı tavsiye ediyoruz.

1) MAKİNEYİ FİŞTEN ÇIKARIN

Temizliğe başlamadan önce yapmanız gereken ilk işlem, ekmek kızartma makinesinin prizini çekmek olacak. Çünkü bu işlem, ekmek kızartma makinenizin suyla temas etmesi durumunda, elektrik çarpmasına maruz kalmanızı engelleyecek, yani başka bir deyişle hayatınızı kurtaracak. Ekmek kızartma makinenizi fişten çektikten sonra beş ya da on dakika kadar bekleyin. Ekmek kızartma makinesinin tamamen soğuduğundan emin olmadan temizlik işlemine başlamayın.

2) MAKİNEDE KALAN KIRINTILARI BOŞALTIN

Temizliğe, fişten çıkartıp iyice soğuduğundan emin olduğunuz ekmek kızartma makinenizi ters çevirerek başlayın. Ters çevirdiğiniz ekmek kızartma makinenizi yavaşça sallayın ve makinede kalmış olabilecek ekmek kırıntılarını elinizden geliğince boşaltın. Ancak bu adımı tamamlarken ekmek kızartma makinenize çok da sert davranmamaya özen gösterin. Aksi taktirde istemeden de olsa bir parçaya zarar verebilir ve ekmek kızartma makinenizi tamir edilemez bir hale sokabilirsiniz. Bu, sizin de tahmin edebileceğiniz üzere hiç de hoş olmaz.

3) KENDİ TEMİZLİK SOLÜSYONUNUZU YARATIN

Evet, başlığı doğru okudunuz. Temizlik sürecimizin bu adımında, ev ortamında kendi temizlik solüsyonunuzu yaratmayı öğreneceksiniz. Mutfak lavabosunu ya da bir tavayı ılık su ve el deterjanıyla doldurun. Eğer ekmek kızartma makinenizin çıkarılabilir bir kırıntı tepsisi varsa, tepsiyi bu suda bekletin ve temizleyin. Bu adımda mutlaka bir bulaşık süngeri kullanın. Sonrasında, tepsiyi temiz suyla durulayıp emici bir bez yardımıyla kurulayın.

4) MAKİNENİN İÇ KISIMDA KALAN KIRINTILARI TEMİZLEYİN

Ekmek kızartma makinenize kırıntı tepsisinden bulaşmış olabilecek kırıntıları temizlemeyi unutmayın. Bunu doğru bir şekilde yapabilmek için bir yumurta fırçasından yardım almayı tercih edebilirsiniz. Eğer mümkünse ekmek kızartma makinenizin üst ve alt kısımlarını bir arada temizleyin.

5) MAKİNENİZİN DIŞINI TEMİZLEYİN

Ekmek kızartma makinenizin içine yapışan kırıntılardan iyice kurtulduğunuzdan emin olunca, makineyi eski pozisyonuna geri çevirin ve dış kısmını nemli bir bezle silip kurulayın. Son olarak da çıkardığınız tepsiyi yerine yerleştirip makineyi prize takın. Tebrikler! Artık ekmek kızartma makineniz tertemiz!

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