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Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 20:06 | Son Güncelleme

ANKA Teknoloji Üniversitesinin kapatılmasını öngören madde tekliften çıkarıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

ANKA Teknoloji Üniversitesinin, ilgili kanun hükmü uyarınca 3 yıl içinde eğitim öğretime başlamaması dolayısıyla kapatılmasını öngören 14. maddesi tekliften çıkarıldı.

CHP, HDP ve İYİ Parti'li milletvekilleri, teklifin, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirilmesini öngören maddesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bir Hristiyan olarak siz Müslümanlara çağrı yapıyorum; bir Hristiyan Üniversitesi açsanız daha çok itiraz ederim çünkü yanlış. Hristiyan Bilim Teknoloji Üniversite diye bir şey olamaz, dünyada örneği yok." dedi.

Bilim ve İslam'ı bir araya getirerek bir misyon çerçevesinde tanımlamanın mümkün olmadığını savunan Paylan, "Her bilim insanı insanlığa, bütün dünyaya hizmet eder. Bu isimlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, bir üniversitenin adının dini bir ifadeyle değiştirilmesinin, üniversitede okuyan farklı inanç grubundaki öğrencileri olumsuz etkileyebileceğini, düzenlemenin bu açıdan Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, var olan bir üniversiteye bu şekilde isim getirmenin Anayasa'ya da sosyal bilimlerin doğasına da aykırı olduğunu savundu.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, söz konusu maddede yapılan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığını belirtti.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da üniversitenin, İslam ülkelerinden gelen öğrencisinin fazla olduğunun anlaşıldığını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yeni adıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin bir teoloji, ilahiyat üniversitesine dönüştürülmesinin söz konusu olmadığını aktardı.

CHP Konya Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, söz konusu üniversitenin adına "İslam" eklenerek neyin amaçlandığını anlamadığını ifade etti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise "Çok hızlı ve yanlış işler yapıyorsunuz. 'İslami bilim' olmaz, 'İslami teknoloji' de olmaz. İslam'ı sıradanlaştırıyoruz." diye konuştu.

Müzakerelerin ardından Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirilmesi ile Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıfların Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılmasını öngören maddeler kabul edildi.

Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, CHP, HDP ve İYİ Parti'li milletvekillerinin, üniversitenin yeni adına ilişkin eleştirilerini sürdürmesi üzerine söz konusu maddelerin komisyonda veya TBMM Genel Kurulunda tekriri müzakere yapılarak yeniden görüşülebileceğini belirtti.

Komisyonda ayrıca teklifin 18. maddesinde değişiklik öngören önerge kabul edildi. Buna göre, "Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi"nde de Katma Değer Vergisi alınmayacak.

Görüşmeler devam ediyor.

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