"Ekonomik anlamda baharın geldiği bir dönemdeyiz"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki aylar kötünün tamamen geride kaldığı, büyümenin gerçekleştiği, her gelen günün bugünden daha iyi olduğu aylar olacak. Sadece iklimsel olarak değil, toplumsal ve ekonomik anlamda da baharın geldiği bir dönemdeyiz." dedi.

Nebati, Kastamonu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3. Etap Sokak Sağlıklaştırma, Cephe İyileştirme ve Harç Koyma Töreni'nde yaptığı konuşmada, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki 81 ilde bulunan binlerce vakıf eserini 2002'den bugüne kadar milyarlarca lira harcayarak gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

Geçmişle bağları ileriye bu eserlerin taşıyacağına işaret eden Nebati, bundan dolayı eserlerin daha da iyileştirilmesi ve insanlığa hizmete sunulması gerektiğini anlattı.

AK Parti iktidarları döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında şehir farkı gözetmeksizin Türkiye'nin her tarafına yatırım yapıldığını vurgulayan Nebati, "2013 Mayıs ayına geldiğimizde Türkiye çok önemli bir merhaledeydi. Milli gelirini, kişi başına düşen geliri üçe katlamış, faizler düşmüş, enflasyon tek rakamlardayken, 14 Mayıs'ta IMF'ye ödenen son taksitle aslında Türkiye önemli bir merhaleye gelmişti. Rahat durmadılar. Son 5 yılı aşkın süredir Türkiye üzerine oyunlar oynandı. Hepsinin üzerinden geldik. Hepimiz devletimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıktık. Tek bayrak dedik, tek devlet, tek millet, tek vatan dedik." değerlendirmesinde bulundu.