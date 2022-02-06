EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih işlemleri 5-14 Ocak 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdilerde adayların gözleri ÖSYM'ye çevrildi. Sonuçların tam olarak ne zaman açıklanacağına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllara bakılarak öngörüde bulunuldu. 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercihleri geçtiğimiz yıl 19 Ocak tarihine kadar alınmıştı. Sonuçlar ise 26 Ocak'ta açıklanmıştı. EKPSS tercih sonuçlarının bu yıl, yakın zamanlarda açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin, 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden kontrol edilebilir.

Sonuçlar açıklandığında, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresi veya mobil uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve Şifreleri ile öğrenebilir. Sonuçlarla alakalı adaya ve kurumlara belge gönderilmez. Yerleştirme bilgileri online ortamdan öğrenilecek. Şifresi olmayan adaylar ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) şifre edinmeli. Kadroya yerleştirilen adayları gerekli adımları, yerleştirildikleri kurumdan öğrenecek.

EKPSS NEDİR?

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) engelli kişilerin eğitim durumlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarda çalışmasına imkan sağlayan sınav sistemidir. Bu sınav ÖSYM tarafından düzenlenir.

2022 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Önümüzdeki EKPSS 24 Nisan 2022'de yapılacak. Sınav başvuruları, 27 Ocak - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 20 Mayıs'ta açıklanacak.



