Çocuklarınızı ekrandan uzak tutun! Özellikle bu yaşlar arası

JAMA Paediatrics dergisinde yayımlanan bulgular, gelişimi sorunlu olan çocukların ekranda daha fazla zaman harcamasından ziyade, çocukların gelişiminde herhangi bir gecikme görülmeden önce ekran süresinin arttığına işaret ediyor.

3 yaşında bu süre 25 saate ulaşırken, çocukların beş yaşında ilkokula başlaması ile 11 saate düşüyor.

Ekran süresi; televizyon programları, film ve videolar, ekran oyunları ile bilgisayar, tablet, telefon ve diğer cihazlarda geçirilen zamanı ifade ediyor.

Bu araştırma kapsamında 2011-2016 yılları arasında annelerle irtibata geçilerek çocukların 2, 3 ve 5 yaş gelişim ve becerileri ile ilgili soruları yanıtlamaları istendi.

İngiltere'deki çocuk sağlığı uzmanları, son araştırma da dahil olmak üzere "ekranın doğrudan zararlı etkisine" dair yeterince veri bulunmadığını belirtiyor.

Kanada ve ABD'de uzmanlar çocukların 18 aydan önce ekran kullanımını olumsuz karşılarken, İngiltere'de herhangi bir sınırlamaya dair tavsiyelere yer verilmiyor.

2 yaşındaki 2500 çocuk üzerinde yapılan araştırma, çocuklar için güvenli ekran süresi konusundaki tartışmalara yanıt arıyor.

Ancak ne kadar ve ne tür ekran süresinin sorunlu olduğuna dair net veri bulunmuyor. Ekran kullanımı ile yetiştirme tarzı ve çocuğun diğer zamanlarını ne şekilde geçirdiği gibi gelişimde gecikmeye neden olan diğer faktörler arasında da bağlantı olabileceği belirtiliyor.

ARAŞTIRMACILAR NE DÜŞÜNÜYOR?



Küçük çocuklar ekranla meşgulken diğer önemli becerileri öğrenme ve uygulama fırsatından mahrum kalabilir.

Teorik olarak, ekran, sosyal etkileşime engel olup çocukların koşma, tırmanma ve diğer fiziksel beceriler için ayırdığı zamanı sınırlayabilir.

Ekranın zararına dair somut kanıtlar olmasa bile, araştırmayı yürüten Dr. Sheri Madigan ve ekibi, çocukların ekran süresini sınırlamak ve "aileyle yüz yüze iletişimini" engellememesine dikkat etmek gerektiğini söylüyor.

Ayrıca çocuklar artık çok daha erken yaşta ekrana maruz kalmaya başladıkları için, bu araştırmayı yaparken daha erken yaşta incelemeye başlamış olmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.

EKRAN SÜRESİ NE ZAMAN FAZLADIR?

Yeni araştırma bu konuda herhangi bir tavsiyede bulunmuyor. Annelerin ifadesine göre, iki yaşındaki çocukların bazıları günde 4 saatten haftada 28 saate varan sürelerde ekrana maruz kalıyor.