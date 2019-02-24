Ekrem İmamoğlu: “Çocukların derin sevgisi bittiği gün ben siyaseti bırakacağım”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kentte yaşayan Sivaslı vatandaşlarla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Sivaslı bir siyasetçiyle çocuklara ilişkin yaşadığı bir diyaloğu anlatan İmamoğlu, “Çocukların o derin sevgisi bittiği gün ben siyaseti bırakacağım” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında kentte yaşayan Sivaslılarla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kahvaltıya katılan İmamoğlu, masaları tek tek gezerek vatandaşları selamladı. İmamoğlu, İstanbul’da faaliyet gösteren Sivaslı dernek yöneticileriyle sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Kahvaltının ardından Sivaslılara seslenen İmamoğlu, çözüm önerilerini sıralayarak seçimde destek istedi. İmamoğlu, “Sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri siyaset üstü olmalıdır. Olduğu gün biz kazanacağız. Olmadığı sürece asla çağdaş bir toplum olduğunuzu düşünmeyin. Onun için mümkünse her iki başkanla konuşun belli ki siyasi kimlikleri devam ediyor, bu işi bıraksınlar gelin federasyonları birleştirin, tek olsun, yakışan odur” diyerek birleşme çağrısında bulundu. İmamoğlu’nun birleşme çağrısına olumlu yanıt veren İstanbul Sivas Konfederasyonu ve Sivas Konfederasyonu temsilcileri, toplantının ardından sahneye çıkarak 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından birleşmek üzere sözleşti.

“En büyük proje, gönüllerin başkanı olma projesi”

Siyasette kötü dilden uzak bir anlayışla hareket edeceğini söyleyen İmamoğlu ,”Bir yerel başkan ya da lider niye kötü konuşsun ki, böyle bir şey olabilir mi? Kötü konuşmadan güzel konuşarak bu milletin kalbine girebildiğimiz ispat edeceğim. Hemde öyle bir nakşedersiniz ki asla o gönüllerden çıkmazsınız. O kadar güzel atasözlerimiz, içli sözlerimiz şairlerimiz, düşünürlerimiz bu toprakların maneviyatını köpürten insanlarımız var ki, onların birer cümlesini zihnine yerleştirsen yeter. Yani Mevlana’yı, Hacı Bektaşı Veli’yi, Pir Sultan Abdal’ı anlasan yeter. Başka toplumlar arasa bulamaz, biz de yüzlercesi var. Her gün Aşık Veysel’i okusan sana yeter. Bu kadar güzel insanı yerleştiren toplumlarda neden kötü dil, büyük proje, dev proje, mega proje en büyük proje bu şehri yöneten insanların bu şehirde yaşayanlarla bir arada olma projesi, gönüllerin başkanı olması projesi, gönüllere girme projesi” diye konuştu.

“Çocukların o derin sevgisi bittiği gün ben siyaseti bırakacağım”

Sivaslı bir siyasetçiyle arasındaki sohbeti anlatan İmamoğlu, “Çocuklarla fotoğraf çekildikten sonra akşam eve gelince eşim bana, ‘Beren kızdı’ deyince, bende niye kızdı diye sordum. Eşim, ‘Babam çocuklarla fotoğraf çektirmesin, istemiyorum. Gördükçe kalbim acıyor’ demiş. Daha 4 yaşındaydı, o siyasi arkadaşım bana dedi ki, sana bir şeyi tavsiye edeyim, ‘Çocukların sevgisini kazanarak siyaset yapmak çok nadir siyasilere nasip olur. Çünkü çocukların sevgisi karşılıksızdır. Hiçbir şey beklemeksizin severler ve o sevgiyi de herkese göstermezler. Sana tavsiyem o çocukların ilgisi ve sevgisi bittiği günde siyaseti bırak’ dedi. Uzaktan takip ediyorum çocuklarla iyi bir diyaloğum var. Hatta üst seviyede var. Size söz veriyorum çocukların o derin sevgisi bittiği gün ben siyaseti bırakacağım” diye konuştu.

