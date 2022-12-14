HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ekrem İmamoğlu davası sonuçlandı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davası nedir, süreç nasıl işleyecek?

Ekrem İmamoğlu davası sonuçlandı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davası nedir, süreç nasıl işleyecek?

14.12.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bugün görüldü. 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinden sonra YKS üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılanan İmamoğlu davasında savcı mütalaasını tekrarladı ve İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etti. İBB Başkanı İmamoğlu için kritik gün geldi. Bugün mahkeme kararını açıkladı. Peki, Ekrem İmamoğlu davası ne ile sonuçlandı? İşte detaylar...

Ekrem İmamoğlu davası sonuçlandı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davası nedir, süreç nasıl işleyecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava duruşması bugün sona erdi. Son duruşmada savcı mütalaasını açıklarken, İmamoğlu için 4 yıl 1 ay hapis cezası istediği gündeme gelmişti. Bugünkü davada kararına göre İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı Peki, Ekrem İmamoğlu dava sonucu ne? İşte tüm merak edilenler...

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU DAVASI SONA ERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün saat 11.00'de başladı Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada karar belli oldu.

EKREM İMAMOĞLU MAHKEME KARARI NE OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verildi.

ekrem-imamoğlu1

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bu karar İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı olacak. Karar sonrası İmamoğlu cezaevine girmeyecek.

EKREM İMAMOĞLU ÇAĞRIDA BULUNDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.

'SİYASİ YASAK' GELEBİLİR DENMİŞTİ

Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘‘siyaset yasağı’’ ile karşı karşıya kalabileceği ön görülmüştü. Dava sonrası İmamoğlu'na hakkında siyasi yasak kararı verildi.

ı Ekrem İmamoğlu2

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019’daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu için mahkeme kararını verdiİmamoğlu için mahkeme kararını verdi
O sözlerin ardından sunucu araya girdi: Bir dava daha açılır bunun üzerineO sözlerin ardından sunucu araya girdi: Bir dava daha açılır bunun üzerine
Dünya yeni hamlesini merak ediyordu, korkulan oldu! Rusya tarih vererek duyurduDünya yeni hamlesini merak ediyordu, korkulan oldu! Rusya tarih vererek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
imamoğlu ekrem imamoğlu nereli ekrem imamoğlu kimdir

En Çok Okunan Haberler

Kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş sınırı ve uzlaşma...

Kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş sınırı ve uzlaşma...

İmamoğlu için mahkeme kararını verdi

İmamoğlu için mahkeme kararını verdi

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!

Yusufeli'de hüzünlü son bakış: Aklımızdan çıkmayacak

Yusufeli'de hüzünlü son bakış: Aklımızdan çıkmayacak

Kar kapıya dayandı! İşte İstanbul için kritik tarih: "4-5 gün etkili olacak"

Kar kapıya dayandı! İşte İstanbul için kritik tarih: "4-5 gün etkili olacak"

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.