Ekrem İmamoğlu davası sonuçlandı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davası nedir, süreç nasıl işleyecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava duruşması bugün sona erdi. Son duruşmada savcı mütalaasını açıklarken, İmamoğlu için 4 yıl 1 ay hapis cezası istediği gündeme gelmişti. Bugünkü davada kararına göre İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı Peki, Ekrem İmamoğlu dava sonucu ne? İşte tüm merak edilenler...

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU DAVASI SONA ERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün saat 11.00'de başladı Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada karar belli oldu.

EKREM İMAMOĞLU MAHKEME KARARI NE OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bu karar İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı olacak. Karar sonrası İmamoğlu cezaevine girmeyecek.

EKREM İMAMOĞLU ÇAĞRIDA BULUNDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.

'SİYASİ YASAK' GELEBİLİR DENMİŞTİ

Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘‘siyaset yasağı’’ ile karşı karşıya kalabileceği ön görülmüştü. Dava sonrası İmamoğlu'na hakkında siyasi yasak kararı verildi.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019’daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.



