Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

"HAKLARI OLMAYAN MAAAŞLAR ALIYORLAR"



Bu milletin kendilerinden "23 Haziran'da seni seçtim, benim malımı, paramı korudun mu, iyi kullandın mı?" diye hesap soracağını ifade eden İmamoğlu, "Bana soracak ama biz oraya yönetim atayamıyoruz. Genel kurul çağrısı için noter tebliğleri yapıyoruz maksimum süreler kullanılıyor. O zaman diliminde ne olacağını henüz kestiremiyoruz. Ağustos'un sonuna dönük tarihler veriliyor. Dolayısıyla ben o 10 şahsa ve diğerlerine diyorum ki, bakın milletin malının üstüne oturdunuz. 6 aydır, 31 Mart'ta seçim oldu bakın, bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar. Çıkartırız onun da bedellerini. Hakları olmayan maaşları aldıkları gibi ne şekilde yönettiklerine dair bilgi sahibi değiliz." diye konuştu.

İmamoğlu, millete ait 60 milyar liraya varan İstanbul konsolide bütçesinin 40 milyara yakınını yöneten kişilerin şu anda kendi ekipleri olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dolayısıyla biz bir an önce görevlerinden istifa etmelerini, bizim ona göre genel kurulları yapmamızı ve bir an önce vatandaşa hesap vereceğimizi, 5 yılın başlangıç gününden itibaren bizim irademizin o yönetimlere yansımasını istiyoruz. Bu görülür bir şey değil. Söylüyorum, bunu söylemeye de devam edeceğim. Yarınlarda tek tek anlatacağım. Çünkü ben milletimize şeffaf şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ne olup biteceğini 5 yıl boyunca anlatacağıma söz vermiştim. Lütfen milletin, millete ait paraların, malın üzerine oturmuş gibi davranmayın. Ne bir siyasi partiye ait, ne bir kişiye ait, ne bir gruba ait... Millete ait şirketlerden, iştiraklerden bahsediyoruz. Bir an önce gereğini yapmalarını buradan duyuruyorum. Biz de takip ediyoruz, yasal süreçleri her şeyi takip ediyoruz. Sonralarında kendilerini pişman olacakları, yüzlerinin kızaracakları, başlarını öne eğecekleri duruma düşürmesinler."