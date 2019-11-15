LONDRA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra’da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Türklerin yoğun yaşadığı Woodgreen semtinde düzenlenen programda konuşan İmamoğlu, yerel seçime ilişkin, “Biz sadece seçim kazanmadık, Türkiye’nin demokrasi tarihinin hep birlikte en büyük, en değerli mücadelesini verdik.” dedi.

Seçim başarısında toplumun yoksuluyla, zenginiyle, her kesiminin katkısı olduğunu anlatan İmamoğlu, “Londra’da yaşayan da vardı içinde, Anadolu’nun en ücra köyünde yaşayan da.” ifadesini kullandı.

Seçim kampanyasına damgayı “Her şey çok güzel olacak” diyen 14 yaşında bir çocuğun vurduğunu belirten İmamoğlu, “İşte o organik ses her şeyin çok güzel olmasını sağladı.” değerlendirmesini yaptı.

“Ama bir günde her şeyin çok güzel olması şansının olmadığını hepimiz biliyoruz.” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun bir başlangıç olduğunun hepimiz farkındayız. Hepimiz o günü yaşattığımız için gurur duyuyoruz. Ama bilin ki onlarca yabancı ülkenin temsilcisi beni ziyaret etti. Son bir buçuk aydır yurt dışı programlarında, mutlak katılmamız gereken organizasyonlarda olduk. Şehrimiz ve ülkemiz adına yapmamız gereken görüşmeleri yapıyoruz, onun için Londra’dayım.”