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Ekrem İmamoğlu’ndan Atina’da dikkat çeken ‘kardeşlik ve birlik’ mesajı

23.01.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkan ülkelerinden belediye başkanları Atina'da buluştu. B40 Balkan Şehirleri Ağı Atina Zirvesi kapsamında Atina’ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da gitti. Balkan ülkeleri içerisindeki farklılık ve çeşitliliklere dikkati çeken İmamoğlu burada yaptığı konuşmasında "Birlikten kuvvet doğar" mesajı verdi.

Ekrem İmamoğlu’ndan Atina’da dikkat çeken ‘kardeşlik ve birlik’ mesajı

Ekrem İmamoğlu Atina’ya gitti. B40 Balkan Şehirleri Ağı Atina Zirvesi kapsamında 10 Balkan ülkesinden yaklaşık 70 belediye başkanı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi.

Zirvede B40 Balkan Şehirleri Ağı Dönem Başkanlığı, İstanbul'dan Atina'ya devredildi.

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, zirvenin açılış konuşmasında, B40 Balkan Şehirleri Ağı Atina Zirvesi kapsamında belediye başkanları arasında 100'ün üzerinde ikili görüşme planlandığını belirterek, "En önemli unsur komşular arasında açık ve verimli diyalogdur." dedi.

Zirveye katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmada, medeniyetler çatışması yerine, medeniyetlerin işbirliğini tercih ettiğini dile getirerek, "Benim için coğrafi olarak dünyanın tam merkezinde bulunan İstanbul ne kadar buluşmaların şehriyse Balkanlar da işbirliğinin merkezidir, öyle olmalıdır." dedi.

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Balkan coğrafyasına baktığında çok büyük küresel potansiyel ve işbirliği geleceği gördüğünü belirten İmamoğlu, "Sadece Avrupa Birliği (AB) ile değil, tüm dünyayla bütünleşmiş, tüm dünyayla birlikte nefes alabilecek bir bölge görüyorum." ifadesini kullandı.

Balkan ülkeleri içerisindeki farklılık ve çeşitliliklere dikkati çeken İmamoğlu, "Birlikten kuvvet doğar." dedi.

İmamoğlu, "Atina ve İstanbul'un kardeş olduğu kadar, Taksim ve Sintagma Meydanı, o meydanları dolduran insanlar da kardeştir." diye konuştu.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına da değinen İmamoğlu, "Bu tür provokasyon amaçlı girişimleri hep birlikte ve şiddetle kınamalıyız çünkü bu tür popülist ve aşırı yaklaşımların özgürlük ve demokrasi ile bir ilgisi yoktur. Tam tersine, bu tür girişimler insanlar arasında düşmanlık tohumları ekebilecek, barış ve huzuru bozabilecek nefret suçlarıdır." dedi.

Zirve kapsamında Balkan ülkelerinden Atina'ya gelen belediye başkanlarının programı, dün akşamki Akropolis Müzesi ziyareti ile başladı.

Zirvenin yarına kadar sürmesi öngörülüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Atina

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