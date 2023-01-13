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Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından HSK'ya başvuru

13.01.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin karar aşamasından önce Samsun'a atanması ve bu atamayla ilgili olarak kamuoyunda yer alan iddialar hakkında inceleme yapılması amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) başvurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından HSK'ya başvuru

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını da yapan CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın ve beraberindeki avukatlar, Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davaya bakan hakim Hüseyin Zengin'in Samsun'a atanmasına ilişkin iddiaların araştırılması için HSK'ya başvurdu.

Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Avukat Günaydın, İBB Başkanı İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildiğini hatırlatarak, "Bu duruşmalar sırasında hem doğal hakim ilkesine hem de adil yargılanma ilkesine aykırı iş ve işlemler yapıldı. 5'inci celseden sonra duruşma hakimi Hüseyin Zengin, daha İstanbul'a yeni gelmişken ve nakil yönetmeliği uyarınca 8 yıl boyunca İstanbul'da çalışma hakkı varken Samsun'a tayin edilmiştir. HSK'nın kamuoyunun bu konudaki ciddi kaygılarını giderecek bir açıklama yapması gerekmektedir. Hüseyin Zengin, hangi amaçla ve neden duruşma sırasında duruşmadan alınarak başka bir yere tayine edilmiştir" dedi.

"HSK'YI GÖREVİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ayrıca söz konusu hakime baskı yapıldığı iddialarını hatırlatan Günaydın, "HSK Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca HSK, ihbar ve şikayetler üzerine bir soruşturma ve inceleme açma durumundadır. Bu soruşturma ve incelemeyi açınız. Hakim Hüseyin Zengin'e baskı yapan bir başsavcı varsa, eğer İstinaf Mahkemesi ayarlanmışsa, burada baş harfleri verilen kişileri bulunuz ve bu kişiler hakkında bir soruşturma yürütünüz. Bu soruşturmayı yaparken de Hüseyin Zengin'in ifadesine başvurun. HSK'yı görevini yapmaya davet ediyoruz. Türk yargısının bağımsız olacağına, kanunlara ve vicdani kanaatlere göre hüküm vereceğine olan inancımızı korumak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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