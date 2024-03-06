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Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sonrasında ilginç anlar! 'Denetim amiriyim' deyip İmamoğlu'na kartını verdi

06.03.2024 00:06
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bahçelievler'de düzenlenen 'Halk Buluşması'na katıldı. Miting sonunda ise İmamoğlu ile yanına gelen kendisinin 'denetim amiri' olduğunu söyleyen bir vatandaş arasında ilginç anlar yaşandı. Kartvizitini İmamoğlu'na veren kişi 'Sana yapılan sabotajları var, sabotajları var' dedi. Koruma ekibi ise yaşanan kargaşa sırasında güç anlar yaşarken, vatandaşa yanıt veren İmamoğlu "Seni arayacağım" diyerek seçim otobüsüne bindi.

Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sonrasında ilginç anlar! 'Denetim amiriyim' deyip İmamoğlu'na kartını verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'de Şehit Yarbay Cesur Parkı'nda düzenlenen 'Halk Buluşması'na katıldı.

Üsküdar, Bakırköy, Maltepe ve Bahçelievler'de aday gösterilen 4 kadın adaya özellikle destek istediğini söyleyen İmamoğlu, “Biliyorsunuz, bunun bir bölüm durakları da Bahçelievler'de. Biliyorsunuz değil mi? Ataköy-İkitelli metro hattımız şimdiden İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun. Çobançeşme'de, Doğu Sanayi'de ve İhlas Yuva istasyonlarında sizlere hizmet edecek. Bir başka metro hattı daha var. Uzun yıllardır süren, ama şükürler olsun bitti. Bunu Bakanlık yapıyor. Zamanında Bakanlığın yapmasına karar verilmişti. Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı hattı. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi son aldığımız bilgiye göre, 10 Mart'ta açılışını yapıyorlar. Tabii takdir edersiniz ki, beni davet etmeyecekler. Önemli değil. Davet etmeyecekler ama ne yapacaklar biliyor musunuz? O hattın parasını, bizim bütçemizden kesecekler. Çünkü Bakanlığın yaptığı bu hatların, geçmişten bugüne şehrin içindeki metro hatlarının parasını, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden kesiyorlar. Fakat geçmişte, yani biz göreve gelmeden önce, bu hatların ücretleri, oradaki biletlerden elde edilen gelir üzerinden kesiliyordu. Dolayısıyla 15-20 yıla yakın sürede bunun paraları kesiliyordu" ifadelerini kullandı.

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“5 BUÇUK MİLYAR LİRAYI BİZİM BÜTÇEMİZDEN 10 AYDA KESECEKLER"

İmamoğlu, "Biz geldikten sonra yapılan metro hatlarının parasını kesme kuralını değiştirdiler. Sabiha Gökçen hattını açtılar, hatırlar mısınız? 1 buçuk sene oluyor. O hattı açtılar. Tam 5 buçuk milyar lirayı bizim bütçemizden ne kadar zamanda kestiler biliyor musunuz? 10 ayda. 10 ayda, 5 buçuk milyar lira. Şimdi bu Bakırköy-Kirazlı hattının iki olayını size hatırlatayım, vicdanınıza koyun, dursun. Bir; bu hattı açıyorlar, teşekkür ederiz, hayırlı olsun. Şehrimize yapılan her iyi yatırım değerli. Ama bunun da parasını bizden, bütçemize zarar verecek şekilde kesecekler. Sanki İBB Kaf Dağı'nın ardında bir belediye ya da Patagonya'da bir belediye. Bu ne devlet adabına uyar, ne insanlığa sığar. Ama bizi yıldırmaya çalışıyorlar, öyle mi? Yahu biz sizi yıldıracağız, yıldıracağız, bıktıracağız kardeşim" dedi.

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“HATTI TESLİM ALDIKTAN SONRA TRENLERİN ALIMINA GEÇECEĞİZ"

Bakırköy-Kirazlı hattında kullanılacak trenlerin yapılan ihale gereği Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, “Bakın hat bitiyor ve bizim arkadaşlarımız defalarca, 'O hattın trenlerini sizin almanız gerekiyor, protokol bu şekilde' dememize rağmen, trenlerini almadılar. Şimdi hattı bitirecekler. Olan trenlerle biraz seyrek seferlere başlayacağız. Ama biz mecburen, hattı teslim aldıktan sonra trenlerin alımına geçeceğiz. Sen bakanlıksın, milletin bütçesiyle iş yapıyorsun. Ben, İstanbul Büyükşehir Belediyesiyim. Ben de milletin bütçesiyle iş yapıyorum. Birbirine hasım gibi davranmak. Böyle bir ahlakı, bizim memleketimiz vallahi görmedi, billahi görmedi. Bunların husumeti var ya, bunların husumeti, bu millete her türlü sıkıntıyı verir. Allah korusun bunların husumetinden. Ama ben size söyleyeyim. Vallahi billahi, vız gelir tırıs gider. Biz neleri aşmadık? Bu sorunları da aşarız" diye konuştu.

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MİTİNG SONUNDA İLGİNÇ ANLAR

Bahçelievler mitinginde konuşmasının ardından seçim otobüsünden inen Ekrem İmamoğlu'nun yanına gelerek denetim amiri olduğunu söyleyen bir kişi, kartvizitini İmamoğlu'na vererek 'Sana yapılan sabotajları var, sabotajları var' dedi.

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Buna karşılık kartviziti gösteren Ekrem İmamoğlu, 'Seni arayacağım' diyerek seçim otobüsüne tekrar bindi.
Kaynak: DHA

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu
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