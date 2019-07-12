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Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdıkları

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti. İmamoğlu'nun, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından, YSK'nın kesin sonuçları açıklanmadan önce yaptığı ziyaret çok tartışılmış, Anıtkabir Özel Defteri'ne 'başkan' sıfatıyla yazdığı yazının bulunduğu sayfa defterden çıkarılmıştı.

İmamoğlu, beraberindeki ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. İmamoğlu'nun, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçen İmamoğlu, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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Ekrem İmamoğlu, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk

Bugün manevi huzurunuzda, 1919 yılında başlattığınız Kuvayımilliye ruhunun 100. yılında aynı ruhla 21. yüzyılda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak, akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi ve maneviyatını koruyarak milli unsurlarımızdan asla taviz vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum. Bu satırların tekrar yazılmasını sağlayan 16 milyon vatansever İstanbullu ile belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

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31 MART SONRASI İLK ZİYARETİ TARTIŞILMIŞTI

İmamoğlu'nun, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından, YSK'nın kesin sonuçları açıklanmadan önce yaptığı ziyaret çok tartışılmış, Anıtkabir Özel Defteri'ne 'başkan' sıfatıyla yazdığı yazının bulunduğu sayfa defterden çıkarılmıştı.

İNÖNÜ'NÜN KABRİNİ DE ZİYARET ETTİ

İmamoğlu, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Ekrem İmamoğlu Anıtkabir Anıtkabir Özel Defteri

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