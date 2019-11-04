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Görüntüler büyük tepki çekmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2019 17:49 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde yakın korumalarının trafikte kavga ettikleri olaya ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu, “Koruma arkadaşlarımızın, ne yazık, böyle hiç de yakışmayan ve kabul etmeyeceğim şekilde vatandaşla bir diyaloğu oluşmuş. Benim yanımda olan hiç kimsenin böyle hadsizliği, tavrı davranışı olamaz. Ben de aileden özür diliyorum” dedi.

Basın mensuplarının olayla ilgili sorularını cevaplayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Süreci takip ediyorum. Koruma arkadaşlarımızın, ne yazık, böyle hiç de yakışmayan ve kabul etmeyeceğim şekilde vatandaşla bir diyaloğu oluşmuş. Tarif edilenler doğru değil. Darp, tekme tokat ve bunun gibi saldırı biçimleri doğru değil. Ama her ne koşulda olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun benimle çalışan hiç kimsenin böyle bir münasebetsiz tavrına ve sürecine asla müsaade etmem. Etmeyeceğim de. Çok görüntüler oldu böyle, tekme tokat vesaire ama burada böyle bir şey yok. Belki başka görüntülerle karıştırmış olabilirler. Ama takibimde. Aileden de özür dilediler. Aile bu özrü kabul etti. Yani çoluk çocuk, eşi bu ayrı olsa da yapamazlar. Hiç kimse yapamaz. Birisi polis memuru arkadaş, diğeri güvenlik arkadaşımız. Süreci takip ediyorum. Gerekli soruşturma da yapılacak. Benim yanımda olan hiç kimsenin böyle hadsizliği, tavrı davranışı olamaz. Ben de aileden özür diliyorum, aile ile irtibattayım ben de kendileriyle görüşeceğim zaten.”

(AJANSLAR)

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İmamoğlu: Koruma arkadaşlarımızın kabul etmeyeceğim şekilde vatandaşla bir diyaloğu oluşmuş İmamoğlu: Koruma arkadaşlarımızın kabul etmeyeceğim şekilde vatandaşla bir diyaloğu oluşmuş 
Anahtar Kelimeler:
ibb başkanı imamoğlu Koruma

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