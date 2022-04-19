HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Eksikliği depresyona sürüklüyor! D vitamini nasıl alınır?

Eksikliği depresyona sürüklüyor! D vitamini nasıl alınır?

19.04.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En az 2 hafta boyunca süren depresyon, kişinin üzerinde isteksizlik, mutsuzluk, enerji düşüklüğü gibi duygular bırakır. Aynı zamanda depresyonda olan biri odaklanmakta zorlanabilir, hayattan zevk alamama durumu artabilir. Depresyona neden olan durum birçok nedene bağlı olmakla beraber vitamin eksiklerinin de depresyon üzerinde etkisi vardır.

Eksikliği depresyona sürüklüyor! D vitamini nasıl alınır?

D vitamini eksikliğinin, kas ve iskelet sistemi ağrıları, kalp rahatsızlıkları, uyku bozuklukları ve depresyon gibi birçok bedensel ve ruhsal rahatsızlık ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Çağın hastalığı depresyona neden olan yollar arasında vitamin eksikliği de yer alıyor.

Eksikliği depresyona sürüklüyor! D vitamini nasıl alınır?

D VİTAMİNİ NASIL ALINIR?

Bilimsel araştırmada, depresyon hastalarının D vitamini düzeyinin, sağlıklı bireylere göre daha düşük çıktığı görüldü. Mutluluk hormonu denilen serotonin hormonunun, kişilerin güneş ışığına maruz kaldığında yükseldiği belirlendi.

D vitamini, ciltte güneş ışınları etkisiyle sentezlenebiliyor. Uzmanlar vücudun yüzde 25’lik bir kısmının haftada 3 gün, 15’er dakikalık süreler ile güneşlendirilmesini söylüyor. D vitamininin, diğer vitaminlerin aksine, direkt beslenme yoluyla alınması daha zordur. Güneş ışığı yoluyla yüzde 90 oranında sentezlenirken, güneş ışığı ile desteklenmemesi halinde ise tüketilen besinlerden ancak yüzde 10 oranında alınabiliyor.

Eksikliği depresyona sürüklüyor! D vitamini nasıl alınır?

D VİTAMİNİNİ İÇEREN GIDALAR

D vitaminini doğal yollardan artırabilirsiniz. D vitamini içeren yağlı balıklar (somon, sardalya ve uskumru gibi), süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal gıdalar yeterli miktarda tüketilmesi öneriliyor.

Doğal yolların haricinde, dışarıdan D vitamini takviyesi alınması gerekiyorsa sağlık profesyonellerinin uyguladığı yapay ışık terapileri ve vitamin takviyeleri tedavide kullanılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yağları cayır cayır yakıyor! İşte karanfil çayı tarifi...Yağları cayır cayır yakıyor! İşte karanfil çayı tarifi...
Film gibi! Önce pusuya düşürdüler ve...Film gibi! Önce pusuya düşürdüler ve...
Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke olduÇöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konya'da 7 kişiyi katletti! Mahkemede verdiği cevapla pes dedirtti

Konya'da 7 kişiyi katletti! Mahkemede verdiği cevapla pes dedirtti

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

Bakan Soylu: 'Birkaç saate açıklayacağım'

Bakan Soylu: 'Birkaç saate açıklayacağım'

Ülkelere göre penis boyları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkelere göre penis boyları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Görenler tanıyamıyor! Servet harcadı: Ailem beni reddetti

Görenler tanıyamıyor! Servet harcadı: Ailem beni reddetti

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.