Eksikliği depresyona sürüklüyor! D vitamini nasıl alınır?

D vitamini eksikliğinin, kas ve iskelet sistemi ağrıları, kalp rahatsızlıkları, uyku bozuklukları ve depresyon gibi birçok bedensel ve ruhsal rahatsızlık ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Çağın hastalığı depresyona neden olan yollar arasında vitamin eksikliği de yer alıyor.

D VİTAMİNİ NASIL ALINIR?

Bilimsel araştırmada, depresyon hastalarının D vitamini düzeyinin, sağlıklı bireylere göre daha düşük çıktığı görüldü. Mutluluk hormonu denilen serotonin hormonunun, kişilerin güneş ışığına maruz kaldığında yükseldiği belirlendi.

D vitamini, ciltte güneş ışınları etkisiyle sentezlenebiliyor. Uzmanlar vücudun yüzde 25’lik bir kısmının haftada 3 gün, 15’er dakikalık süreler ile güneşlendirilmesini söylüyor. D vitamininin, diğer vitaminlerin aksine, direkt beslenme yoluyla alınması daha zordur. Güneş ışığı yoluyla yüzde 90 oranında sentezlenirken, güneş ışığı ile desteklenmemesi halinde ise tüketilen besinlerden ancak yüzde 10 oranında alınabiliyor.

D VİTAMİNİNİ İÇEREN GIDALAR

D vitaminini doğal yollardan artırabilirsiniz. D vitamini içeren yağlı balıklar (somon, sardalya ve uskumru gibi), süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal gıdalar yeterli miktarda tüketilmesi öneriliyor.

Doğal yolların haricinde, dışarıdan D vitamini takviyesi alınması gerekiyorsa sağlık profesyonellerinin uyguladığı yapay ışık terapileri ve vitamin takviyeleri tedavide kullanılıyor.

