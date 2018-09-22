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"El altından pazarlıklar yapılıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:51 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "Görüyoruz ki bazı partiler İstanbul'da şu tür pazarlıklara giriyorlar, 'PKK'nın siyasi uzantısı olan partiyle İstanbul'da ittifak yapıp acaba AK Parti'yi nasıl deviririz.' El altından bu pazarlıklar yapılıyor. 'Oradan bir iki ilçeyi size verirsek, Büyükşehirde bizi destekler misiniz' gibi çirkin bir pazarlık devam ediyor"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Görüyoruz ki bazı partiler İstanbul'da şu tür pazarlıklara giriyorlar; 'PKK'nın siyasi uzantısı olan partiyle İstanbul'da ittifak yapıp acaba AK Parti'yi nasıl deviririz.' El altından bu pazarlıklar yapılıyor. 'Oradan bir iki ilçeyi size verirsek, Büyükşehirde bizi destekler misiniz' gibi çirkin bir pazarlık devam ediyor." dedi.

Özhaseki, Bünyan Belediyesi tarafından ilçeye yaptırılan Ahmet Yaşar Toktaş Çocuk Oyun Parkı ve Kompleksi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de belediyeciliğin rayına oturmasında büyük paylarının bulunduğunu belirtti.

1990'lı yıllardan önce Türkiye'deki belediyeciliğin ana omurgasını ideolojilerin oluşturduğunu, 1994 yılından bu yana hizmet belediyeciliği yapıldığını anlatan Özhaseki, Kayseri'de cepten para çıkmadan stadyumların, Kızılırmak'ın üstüne Yamula Barajı yapıldığını anımsattı.

Özhaseki, "CHP'nin Kocaeli belediyesi küçücük Yuvacık Barajı için 3-4 milyar dolar para harcadı, arkadaşlarımızın söylediği hala para ödüyorlar. Mahkemelere gittiğinizde resmi evraktan siz kurtarabilirsiniz ancak insanların vicdanında mahkumsunuz. En büyük hırsızlık, yolsuzluk skandalları İstanbul'da CHP döneminde oldu, bunları biz unutmadık." diye konuştu.

Türkiye'nin önünde yerel seçimlerin bulunduğuna işaret eden Özhaseki, AK Parti'nin seçime hazır olduğunu bildirdi.

Özhaseki, seçim öncesi bazı pazarlıkların yapıldığını ileri sürerek, şunları söyledi:

"Görüyoruz ki bazı partiler İstanbul'da şu tür pazarlıklara giriyorlar; 'PKK'nın siyasi uzantısı olan partiyle İstanbul'da ittifak yapıp acaba AK Parti'yi nasıl deviririz.' El altından bu pazarlıklar yapılıyor. 'Oradan bir iki ilçeyi size verirsek, Büyükşehirde bizi destekler misiniz' gibi çirkin bir pazarlık devam ediyor. Bunları görüyoruz. Birçok yerde bu işbirliği devam ederken elbette biz de kendi içerimizde büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu arada Devlet Bey'in söylemiş olduğu 'Beraber olalım, bunlara asla yüz vermeyelim' sözünü de ciddiye alıyoruz, önemsiyoruz. Bunun için de inşallah görüşmeler yapacağız önümüzdeki günlerde. Böyle bir ortamda bir tarafta milletin dirliği ve beraberliği için büyük bir mücadele verirken, canımızı dişimize takıp uğraşırken, gece gündüz bunlarla kötülerle mücadele ederken, bir taraftan da hizmet etmeye çalışıyoruz."

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu da göreve geldiği günden itibaren gerçekleştirdiği hizmetler konusunda bilgi verdi.

Açılış törenine, AK Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve vatandaşlar katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Bünyan yerel seçimler

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