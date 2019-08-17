El-ayak-ağız hastalığına karşı en etkili yöntem ’hijyen’

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Emel Şen, el-ayak-ağız hastalığı hakkında bilgilendirme yaptı. Çocuğun ateşi nedeniyle ebeveynlerin acile gittiğini belirten Şen, “Bu pek çok ebeveynin başına gelir. Ama sorun sadece ateşten ibaret olmayabilir. Doktorla görüşen ebeveynler belki de o güne kadar hiç adını duymadıkları bir hastalıkla karşılaşırlar. Özellikle 10 yaş altı çocuklarda görülen bu hastalık el-ayak-ağız hastalığıdır. Yüksek ateş, bademcikte kızarıklık, ağız içinde aft ve ciltte döküntü halinde kendini gösteren el-ayak-ağız hastalığı, çocukların el, ayak ve bileklerinin neredeyse tamamını kırmızıya boyar. İleri günlerde cilte görülen döküntüler minik içi sıvı dolu kabarcıklara dönüşür. Pütür pütür olan bu kırmızı döküntüler, kasıklarda, kalçada, dizlerin arkasında ve genital bölgede de görülebilir" diye konuştu.

HASTALIK SALGINA DÖNÜŞEBİLİR

El-ayak-ağız hastalığının özellikle yaz ve sonbabar aylarında salgına dönüşebildiğini kaydeden Şen, "Ancak rahatsızlık, gribal enfeksiyonlarla karıştırılabilir ve yanlış teşhis koyulabilir. Çocukların yanı sıra yetişkinlerde de görülen el-ayak-ağız hastalığı bulaşıcıdır. Solunum yoluyla, tükürükle, yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabilir. Yazın havuz sezonunun açılması ve enfekte havuz sularının yutulması ise ayrı bir risk oluşturuyor. Yoğunlaşan virüslerle hastalık salgına da dönüşebilir. Bu nedenle anne ve babalara büyük görev düşer. Çocuklarına ellerini sık sık yıkama alışkanlığı kazandırmaları gerekir" diye konuştu.