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El Bab’da EYP patladı: 3 yaralı

02.02.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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El Bab’da EYP patladı: 3 yaralı

Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bir kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bir kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti.

Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bir kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bir kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Aracın nereden geldiği henüz bilinmezken, El Bab’da polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

El Bab’da EYP patladı: 3 yaralı

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