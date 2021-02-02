El Bab’da EYP patladı: 3 yaralı

Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bir kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bir kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Aracın nereden geldiği henüz bilinmezken, El Bab’da polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



