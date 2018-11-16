"El Bab'daki başarıyı Fırat'ın doğusuna da taşıyacağız"

Askerlere hitap eden Oktay, "El Bab için yüreğinize sağlık Orada çok hatıramız var. Gazilerimiz şehitlerimiz oldu. Tüm Türkiye'nin yüreği orada attı, bir destan yazdık. Bunu siz yazdınız. Sayın Cumhurbaşkanımız adına sizleri kutluyorum. Yaptığınız muhteşem iş için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oktay'ın askerlerin bir ihtiyacının olup olmadığını sorması üzerine Karaloğlu, "Arkadaşlarımızın moral ve motivasyonları yerinde. Kayda değer çok güzel başarılar var. Buradaki insanların yüzündeki matem havası karamsarlık ve yerini tebessüme bırakmış. Baya yol kat ettik ama daha da kat etmemiz gereken mesafe var." ifadelerini kullandı.

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Mehmetçik'imiz hem Suriyeliler hem de Özgür Suriye Ordusu için şartlar ağırdı. Türkiye'ye karşı oyun oynanmak istiyordu. Biz oraya girmekle ve El Bab'ı ele geçirmekle bu oyunu bozduk hep birlikte. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok net, kararlı bir duruşu vardı. Uluslararası camianın beklemediği bir andı ama özellikle Suriyelilerin bizi orada istediği dönemde oraya girdik. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu ama sabredince böyle bir sonuca ulaştık. Siz orayı sağlam tutun. Zeytin Dalı'ndan sonra şimdi de İdlib'deyiz. Orada da silahlı kuvvetlerimiz ve ilgili tüm birimlerimizin gayretiyle orada da aynı güvenliği sağlıyor olacağız. Münbiç'e geliyoruz ve oradan Fırat'ın doğusuna geçiyoruz. Hep birlikte yapacağız. El Bab'daki başarıyı Fırat'n doğusuna da taşıyacağız. Terör örgütlerini geldikleri yerlere göndereceğiz veya kazdıkları mezarlarına gömeceğiz. Türkiye'ye karşı kimse hiçbir oyunun parçası olamaz. Siz El Bab'da bunu gösterdiniz. Türkiye'nin şakası olmadığını herkes görmüştür. Bundan sonra da görecektir."