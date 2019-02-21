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El Cezire Balkanlar'ın belgesel festivaline başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:53 | Son Güncelleme

El Cezire Balkanlar tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Belgesel Festivali'ne başvurular 10 Mayıs'a kadar sürecek

El Cezire Balkanlar tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Belgesel Festivali'ne (AJB DOC) başvurular başladı.

El Cezire Balkanlar'dan yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 20-24 Eylül tarihleri arasındaki festivale, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış 22 ila 52 dakika uzunluğundaki belgesel filmler için, 10 Mayıs'a kadar başvurulabileceği belirtildi.

Başvuruların tüm ülkelere açık olduğu vurgulanan açıklamada, "Festival, El Cezire Balkanlar'ın uzun yıllardır devam ettirdiği belgesel yayınının devamı niteliği taşımaktadır. Amacımız, insani değerleri yansıtan yapımlara destek olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Başvuruların festivalin resmi internet sitesi www.ajbdoc.ba üzerinden yapılabileceği kaydedilen açıklamada, yarışmalı bölümün dışında, ayrıca 7 belgesel filmin de izleyiciyle buluşacağı aktarıldı.

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AJB DOC başvuru Saraybosna

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