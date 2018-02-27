KADIN

El ele tutuşmak fiziksel acıları azaltıyor

Esra Çeliksoy Esra Çeliksoy
BİRLİKTELİK HABERLERİ  | 27.02.2018 17:44 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan yeni araştırma, çiftlerin el ele tutuşarak birbirlerinin fiziksel acılarını azaltabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre sevdiğimiz kişinin elini tutmak, deriye bastırılan sıcak bir metal parçasının vereceği acıyı uyuşturabilecek kadar etkili.

El ele tutuşmak fiziksel acıları azaltıyor

Bu durumun empatiden kaynaklandığını düşünen bilim insanları, eşlerin birbirlerine duydukları empatiyi dokunarak karşı tarafa hissettirebildiklerini ve beyin dalgalarının aynı frekansta "dans etmeye başladığını" söylüyor.

Dokunmayla geçen empati duygusunun acı hisseden kişinin stresini frenlediği ve beynin acıyı azaltan kimyasallar salgılamasını sağladığı tahmin ediliyor.

elele

Acıyı yüzde 34 daha az hissettiler

ABD'deki Colaroda Boulder Üniversitesi'nden nörolog Dr Pavel Goldstein'ın liderliğinde bir ekip tarafından yapılan araştırmaya, 23 ila 32 yaşlarındaki 22 heteroseksüel çift katıldı.

Kadınların kollarına, eşleri ellerini tutarken ya da fiziksel temas olmadan yanlarında otururken, sıcak bir demir parçası dokunduruldu.

Eşinin elini tutan kadınlar acıyı ortalama yüzde 34 daha az hissetti.

Araştırma ekibi, acının giderilmesinin büyük ölçüde duygusal yakınlıkla ilintili olduğu düşünülüyor.

Dr Goldstein "Eşin empati duygusu ne kadar yüksekse, el ele tutuşmanın ağrı kesici etkisi de o kadar güçlü oluyor" diyor.

Bilim insanları, anlaşılma hissinin acıyı azaltan kimyasallar salgılamayı sağladığını belirtiyor.

El ele tutuşan çiftlerin kalp atışlarının ve nefes alışlarının bir süre sonra senkronize olduğu belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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el ele tutuşmak Pavel Goldstein

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