El emeği ürünleri satarak 72 engelli vatandaşa sandalye hediye etti
El emeği ürünleri satarak 72 engelli vatandaşa sandalye hediye etti
El emeği ürünleri satarak 72 engelli vatandaşa sandalye hediye etti
El emeği ürünleri satarak 72 engelli vatandaşa sandalye hediye etti
El emeği ürünleri satarak 72 engelli vatandaşa sandalye hediye etti
El emeği ürünleri satarak 72 engelli vatandaşa sandalye hediye etti
El emeği ürünleri satarak 72 engelli vatandaşa sandalye hediye etti
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