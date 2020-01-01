HABER
  4. El-Ezher: "Mescid-i Aksa'ya yönelik en fazla baskın, 2019'da yapıldı"

El-Ezher: "Mescid-i Aksa'ya yönelik en fazla baskın, 2019'da yapıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

El-Ezher: "Mescid-i Aksa'ya yönelik en fazla baskın, 2019'da yapıldı"

KAHİRE (AA) - Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi, fanatik Yahudilerin İsrail korumasında Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınların 2019'da en yüksek düzeye ulaştığını açıkladı.

El-Ezher Üniversitesi Aşırılıkla Mücadeleyi Gözlemleme Birimi, 2019'daki gelişmelere dair yayımladığı raporda, "2019'da İsrail polisinin korumasında 30 bin 416 işgalcinin baskın yaptığı Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller, rekor seviyeye ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Kudüs'ün İsrail işgaline girdiği 1967 yılından bu yana, Mescid-i Aksa'ya yönelik en fazla ihlalin 2019'da yapıldığının vurgulandığı raporda, İsrail hükümetinin bu baskınları, siyasi çıkar güderek yaptığı ifade edildi.

Raporda, yapılanların "Siyonizmin işgal altındaki Filistin'i Yahudileştirme siyasetinin parçası" olduğu belirtilerek, "baskınların ve kademeli işgalin kabul edilemeyeceği"nin altı çizildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, dün 2019 yılında yaklaşık 30 bin fanatik Yahudi’nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılmasını istiyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
Ali Babacan 5 yıl sonra tweet attı: Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktırAli Babacan 5 yıl sonra tweet attı: Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktır
PKK’nın Hamzalı’da katlettiği 23 şehit törenle anıldıPKK’nın Hamzalı’da katlettiği 23 şehit törenle anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
El-Ezher Üniversitesi Mescid-i Aksa mısır

En Çok Okunan Haberler

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Kritik genelge yayımlandı

Kritik genelge yayımlandı

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Zeytinburnu'nda otobüs, duraktaki otobüse çarptı: Yaralılar var

Otobüs, duraktaki otobüse çarptı: Yaralılar var

Suriyeli eski savaş pilotu Esenyurt'ta vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotunun öldürülmesinde kan donduran detaylar

Denizli’de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi korkunç bitti! Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Suriye'de sivillere saldırı! 5'i çocuk 6 ölü!

Kahreden haber! 5'i çocuk 6 ölü!

Kocaeli'de yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Akın ettiler! Kilometrelerce kuyruk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.