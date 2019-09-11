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El freni çekilmeyen kamyonet inşaat çukurundaki göle düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 16:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde el freni çekilmeden park edilen kamyonet, yaklaşık 2 metre derinliğindeki göle dönmüş inşaat çukuruna düştü.Olay, Güneşli Mahallesi Bahçeli Sokak’ta meydana geldi.

El freni çekilmeyen kamyonet inşaat çukurundaki göle düştü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde el freni çekilmeden park edilen kamyonet, yaklaşık 2 metre derinliğindeki göle dönmüş inşaat çukuruna düştü.
Olay, Güneşli Mahallesi Bahçeli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 44 PH 490 plakalı kamyonetin sürücüsü, aracını el frenini çekmeden kenarında inşaat çukuru bulunan sokak üzerine park etti. Sürücünün ayrılmasının ardından hemen sonra kendi kendine hareket eden kamyonet, yaklaşık 2 metre derinliğinde içi dolu olan inşaat çukuruna düştü. Sudaki kamyoneti çıkarmak için olay yerine vinç çağrıldı. Trafik polisleri de sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Kamyonet, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Kamyonette maddi hasar meydana geldi.
Olaya şahit olan bir vatandaş, “Korna sesi duydum. Ondan sonra bir ses geldi. Bir baktım araba suya düşmüş. Kendi kendine hareket etmiş. El frenini çekmeyi unutmuşlar” diye konuştu.

El freni çekilmeyen kamyonet inşaat çukurundaki göle düştü

El freni çekilmeyen kamyonet inşaat çukurundaki göle düştü

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