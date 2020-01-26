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Elazığ’a gönderilen yardım paketlerinden çıkan notlar duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere pek çok şehirde etkisi hissedilen depremden etkilenen depremzedelere yardım eli uzatmak için Türkiye tek yürek oldu. Ataşehir'de paketlenen malzemelerin içinden çıkan not kağıtları duygulandırdı.

Ataşehir Belediye Birim Müdürleri, Ataşehir Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve gönüllüler bir araya gelerek deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan malzemelerin toplanması, ayrıştırılması, paketlenmesi ve ulaşımının sağlanması için seferber oldu.

Belediyenin ve vatandaşların desteğiyle toplanan malzemeler hızlı bir şekilde depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ana toplanma noktası Erdal Eren Kültür Merkezi olan çalışmalarda, ihtiyaç malzemelerden iki paket içinde çıkan not ise duygulu anlara sebep oldu.

Notlarda yazılı olan “Keşke daha fazla imkanım olsaydı da daha çok şey gönderebilseydim, özür dilerim. Yüreğim, kalbim, ruhum sizinle. Hepsi geçecek emin olun, hiçbir şey olmazsa sabah olur” yazıyordu.

Ataşehir’den Elazığ’a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı

Ataşehir’den Elazığ’a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı

Ataşehir’den Elazığ’a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı

Ataşehir’den Elazığ’a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı

Ataşehir’den Elazığ’a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı

Ataşehir’den Elazığ’a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı

Ataşehir’den Elazığ’a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı

Ataşehir’den Elazığ’a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı

Ataşehir’den Elazığ’a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı

Ataşehir’den Elazığ’a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı

Ataşehir’den Elazığ’a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı
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Elazığ Depremi deprem Malatya Ataşehir not

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