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  4. Elazığ Atatürk Stadyumundaki tabela değişikliği gündem olmuştu! Bakanla görüşmesini açıklayıp 'Bu hafta değişecek' dedi, AK Partili isimden yanıt geldi: "İsmi günü geldiğinde konulacak"

Elazığ Atatürk Stadyumundaki tabela değişikliği gündem olmuştu! Bakanla görüşmesini açıklayıp 'Bu hafta değişecek' dedi, AK Partili isimden yanıt geldi: "İsmi günü geldiğinde konulacak"

13.03.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ Atatürk Stadyumundaki isim tabelasının yenileme çalışmaları sırasında 'Elazığ Stadyumu' olarak değiştirilmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Konuyla ilgili tepkisini Bakan Kasapoğlu'na ilettiğini bildiren CHP Milletvekili Gürsel Erol, görüşme sonrası "Böyle bir izlenim edindim" diyerek bu hafta yeniden isim değişikliği yapılacağını işaret etti. Erol'un açıklamalarına yanıt veren AK Parti Milletvekili Metin Bulut "Stadyumun isminin değiştiği yok. İsmi günü geldiğinde konulacak" dedi.

Elazığ Atatürk Stadyumundaki tabela değişikliği gündem olmuştu! Bakanla görüşmesini açıklayıp 'Bu hafta değişecek' dedi, AK Partili isimden yanıt geldi: "İsmi günü geldiğinde konulacak"

Elazığ Atatürk Stadyumunun isminin değiştiği iddiaları gündeme damgasını vururken konuyla ilgili CHP ve AK Partili milletvekillerinden peş peşe gelen açıklamalar dikkat çekti. AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, tabelanın "sehven" asıldığını söylerken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol "Sayın Bakan, bu durumla ilgili kendisinin bir bilgisi olmadığını, hemen bu konuyla ilgili bir inceleme başlatacağını ifade etti. Bu hafta içerisinde de Elazığ Stadyumu'nun adı yeniden Elazığ Atatürk Stadyumu'na çevrilecek" diye konuştu.

"MUHATAP BAKANSA BAKANLA GÖRÜŞÜLEBİLMELİ"

İsmail Küçükkaya'ya konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol şunları söyledi:

"Bir milletvekilinin iktidarı muhalefeti olmaz. Eğer bir milletvekilinin ilinde yaşanan bir sorun varsa ve bu toplumsal bir sorunsa o milletvekili bu sorunun çözümüyle ilgili herkesle görüşebilmeli. Muhatap bakansa bakanla görüşebilmelisin. Bu da hiçbir şekilde farklı yorumlanmamalı.

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"BU HAFTA İÇERİSİNDE ADI YENİDEN DEĞİŞECEK"

"Mesela stadyumun isminin değişmesiyle ilgili Elazığ'da inanılmaz bir kamuoyu oluştu. Ben de Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu'nu aradım ve konuyu kendisine ilettim. Bu kararı doğru bulmadığımızı ve bunu Türkiye'nin gündemine taşıyacağımızı ilettim. Sayın Bakan, bu durumla ilgili kendisinin bir bilgisi olmadığını, hemen bu konuyla ilgili bir inceleme başlatacağını ifade etti. Bu hafta içerisinde de Elazığ Stadyumu'nun adı yeniden Elazığ Atatürk Stadyumu'na çevrilecek. Böyle bir izlenim edindim."

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AK PARTİLİ İSİMDEN YANIT GELDİ: SEHVEN ASILDI

Elazığ AK Parti Milletvekili Metin Bulut da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sözcü'ye konuşan Bulut, “Elazığ Stadyumu tabelası sehven asılmış bir tabela" derken şunları söyledi:

"Elazığ stadyumu işin adı müteahhit firma da işin adını öyle asmış. İsim daha belirlenmedi ama Atatürk stadyumu olduğu için bizim niyetimiz şöyle; Atatürk Stadyumu olarak değil sadece Atatürk Spor kompleksi olarak belirleyelim. Atatürk Spor komplesinde olarak Atatürk Stadyumu olarak belirleyelim. Yani kompleksin hepsi yine eski ismiyle muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eski ismi de muhafaza edilecektir”

Dün akşam sosyal medya hesabından da paylaşımlarda bulunan Bulut şu ifadeleri kullandı:

  • CHP mv. Gürsel Erol stadyumun isminin değiştiği yok. O gördüğün tabela işin adı. Alıntıladığın röportajı anlayana kadar oku. Sen okuduğunu anlayamazsın, başkasına okut. Sen her şeyi istismar edebilirsin. Seviyesizce yazdığın hakaretine gelince günü gelince hakkettiğini bulacaksın

  • CHP mv. Gürsel Erol açıklamamda Stadyumun isminin ne olacağını açıkça belirttim. Sen okuduğunu anlamaktan bile acizsin. Elazığ halkı senin birçok yüzün olduğunu biliyor. Seviyeyi sen belirledin. Hakettiğin seviyeden cevabını alacaksın.

"STADYUMUN İSMİ GÜNÜ GELDİĞİNDE KONULACAK"

  • Stadyumun ismi günü geldiğinde konulacak. Bekle gör. Merak etme. Sen sorularıma cevap ver. Şovmenliği, her türlü istismarı ve alkış oyunlarını bırak, varsa bir cevabın onu ver.

  • CHP mv. Gürsel Erol CHP’deki Atatürk düşmanı İstanbul İl Başkanınıza, Dersim olaylarına katliam diyen Bursa Milletvekilinize, Atatürk posterini indiren Aylin Nazlıaka’ya cevabın nedir? Onlara da “Hiçbir Güç” Atatürk’e bunları söyleyemez diyebildin mi?
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elazığ atatürk stadyumu

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