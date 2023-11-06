Elazığ’da böyle yakalandı! Dev Fırat turnası görenleri şaşırttı

Elazığ’ın Ağın ilçesinde 'Dostlar buluşma' etkinliğinde Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen misafirlerle balık tutma etkinliği düzenlendi. Olta balıkçılarından Murat Şimşek, etkinlikte 18 kilo ve 1 buçuk metre uzunluğunda Fırat turnası yakaladı.

Büyüklüğü ile dikkat çeken Turna balığı ile etkinlikte ikinci olan 'Fırat'ın muradı olta balıkçılarından' Murat Şimşek, ''Etkinlikte bizlere destek olan Ağın Belediyesi Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Daha önce de 40 kilo ağırlığında bir turna balığı yakalamıştım. Şimdi ise yine böyle dev bir balık yakaladım'' dedi.

(İHA)





