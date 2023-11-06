HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Elazığ’da böyle yakalandı! Dev Fırat turnası görenleri şaşırttı

Elazığ’da böyle yakalandı! Dev Fırat turnası görenleri şaşırttı

06.11.2023 17:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da amatör bir balıkçının Keban Baraj Gölünde yakaladığı yaklaşık 18 kilo ve 1,5 metre uzunluğundaki dev Fırat turnası, görenleri hayretler içinde bıraktı.

Elazığ’ın Ağın ilçesinde 'Dostlar buluşma' etkinliğinde Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen misafirlerle balık tutma etkinliği düzenlendi. Olta balıkçılarından Murat Şimşek, etkinlikte 18 kilo ve 1 buçuk metre uzunluğunda Fırat turnası yakaladı.

Büyüklüğü ile dikkat çeken Turna balığı ile etkinlikte ikinci olan 'Fırat'ın muradı olta balıkçılarından' Murat Şimşek, ''Etkinlikte bizlere destek olan Ağın Belediyesi Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Daha önce de 40 kilo ağırlığında bir turna balığı yakalamıştım. Şimdi ise yine böyle dev bir balık yakaladım'' dedi.

(İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte X'in o paylaşımları en fazla engellediği Avrupa ülkesiİşte X'in o paylaşımları en fazla engellediği Avrupa ülkesi
Faturaları ödediklerini zannettiler! Gerçek ortaya çıktıFaturaları ödediklerini zannettiler! Gerçek ortaya çıktı
Kız kardeşini öldürüp kafasını kesmişti! Kan donduran sözlerKız kardeşini öldürüp kafasını kesmişti! Kan donduran sözler
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.