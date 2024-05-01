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  4. Elazığ’da feci kaza! Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 2’si polis 6 yaralı

Elazığ’da feci kaza! Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 2’si polis 6 yaralı

01.05.2024 15:15
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Elazığ’da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 2’si polis toplamda 6 kişi yaralandı.

Elazığ’da feci kaza! Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 2’si polis 6 yaralı

Feci kaza, Elazığ Diyarbakır karayolunun 23’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan Elazığ’a psikolojik rahatsızlığı bulunan hastayı getiren C.D. idaresindeki ambulans ile M.S.D. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1’i ağır 2’si polis, 2’si sağlık personeli olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

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Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Elazığ ambulans
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