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Elazığ'da feci kaza! Anneanne öldü, torunu ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 00:04 | Son Güncelleme

Elazığ’da otomobilin çarptığı anneanne hayatını kaybetti, 8 yaşındaki torunu ağır yaralandı.

Elazığ'da feci kaza! Anneanne öldü, torunu ağır yaralandı

Kaza, Elazığ-Yurtbaşı beldesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan anneanne Güray Özün (59) ile torunu Resul Berkay Emre’ye (8), H.K. idaresindeki 23 K 0974 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile anneanne ve torunu yola savrularak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özün ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine torunu ise Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazası

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