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  4. Elazığ'da fuhuş operasyonu! AK Partili belediye başkanı tutuklandı

Elazığ'da fuhuş operasyonu! AK Partili belediye başkanı tutuklandı

05.03.2024 17:59
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Elazığ'da düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında, fuhşa teşvik ve aracılık ile yer temin ettikleri belirlenip gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında AK Partili Mollakendi Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan'ın da olduğu öğrenildi. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Doğan’ın kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi. İşte detaylar...

Elazığ'da fuhuş operasyonu! AK Partili belediye başkanı tutuklandı

Elazığ'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, tespit edilen 5 otel ve pansiyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin edenlere yönelik ‘Cemre’ operasyonu düzenlendi. Fuhuş operasyonu kapsamında işletme yetkililerinin de aralarında olduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

AK Partili Mollakendi Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da aralarında olduğu şüphelilerden 4’ü işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

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DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Doğan’ın kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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