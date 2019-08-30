Elazığ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, düzenlenen programlarla kutlandı.

Elazığ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Elazığ Valiliği önünde yapılan kutlamalar, Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Atatürk Anıtı'na çelen bırakmalarıyla başladı. Saygı duruşu bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Vali Kaldırım'ın makamda tebrikleri kabulüyle devam etti.

Kutlama programı, Valilik önünde askeri bando eşliğinde tören geçişinin yapılmasıyla sona erdi.

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