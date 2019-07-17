Elazığ'da atlı jandarma timi turistik bölgelerde göreve başladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, atlı jandarma timi turistik bölgelerde devriye görevi yapmaya başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) gönderilen atlı jandarma timi kentte geldi.

Atlı jandarma timi, yaz dönemi boyunca kentin tarihi mahallesi Harput ile Hazar Gölü çevresi ve Elazığ Belediyesi Cip Mesire Alanı'nda turistlerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayacak.

Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ve turistik açıdan büyük öneme sahip Haput'ta, atlı jandarmanın göreve başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Timin göreve başlamasına vesile olan İl Jandarma Komutanlığına teşekkür eden Demirpolat, "Turizm açısından bunu önemsiyoruz. Atlı birlikler, Balak Gazi, Ulu Cami, Meryem Ana Kilisesi ve Dabakhane civarlarında devriye görevi yapacak. Atlı jandarma ile Harput daha güvenle gezilebilir, piknik yapılabilir, türbeler, camiler ve ibadethaneler daha güvenli bir şekilde ziyaret edilebilir hale gelecektir." diye konuştu.

