Elazığ'da Pakistanlı ve Afgan 22 kişi yakalandı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Diyarbakır- Elazığ yolunda yaptığı kontrol sırasında durdurulan yolcu minibüsünde, Pakistan ve Afganistan uyruklu 22 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Diyarbakır- Elazığ yolunun Güney köy bölgesinde denetim yaptı. Ekipler, Diyarbakır yönünden Elazığ'a gelen yolcu minibüsünü durdurdu. Araçta 7 Pakistan ve 15 Afganistan uyruklu, sahte belgelerle yakalandı. Pakistanlı ve Afgan 22 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Elazığ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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